Рекомендации по акциям: инвестбанки повысили прогнозную стоимость бумаг Сбербанка

JPMorgan повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка с 240 руб. до 300 руб., рекомендация «покупать» не изменилась.

«ВТБ капитал» повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка с 220 руб. до 250 руб., рекомендация «покупать» не изменилась.

Bank of America повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка с 208 руб. до 222 руб., рекомендация «покупать» не изменилась.

Morgan Stanley повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка с 235 руб. до 250 руб., рекомендация «покупать» не изменилась.

«Ренессанс капитал» понизил рекомендацию по акциям «Аэрофлота» с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость понизилась с 220 руб. до 205 руб.

Bank of America понизил рекомендацию по ADR МТС с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость понизилась с $13 до $10,8.