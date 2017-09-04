ЦБ запустил новый механизм кредитования банков с дефицитом ликвидности

Банк России с 1 сентября 2017 г. ввел дополнительный механизм предоставления ликвидности банкам, испытывающим с ней временные проблемы, говорится в сообщении ЦБ. Банки смогут обратиться за этим механизмом, если исчерпали другие источники привлечения средств, в том числе у ЦБ.

Денежные средства будут предоставляться в рублях на срок не более 90 календарных дней. Ставка будет равна ключевой ставке ЦБ, увеличенной на 1,75 процентного пункта.

«Новый механизм создан по аналогии с широко распространенным в международной практике механизмом экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ). Банк России будет принимать решение о предоставлении банку средств в рамках него с учетом его финансовой устойчивости, а также системной значимости», – пишет ЦБ.

«Банк России на основании оценки представленной информации и анализа ситуации с банком оперативно принимает решение о возможности предоставления ему ликвидности в рамках МЭПЛ. В зависимости от заявленного банком обеспечения предоставление денежных средств может осуществляться в том числе в виде сделки репо и/или обеспеченного кредита», – отмечается в сообщении.

Банк, желающий воспользоваться этим механизмом, должен представить ходатайство в подразделение ЦБ, осуществляющее надзор за деятельностью этой кредитной организации. Банк, в частности, должен приложить информацию о причинах возникновения потребности в использовании механизма экстренного предоставления ликвидности, а также прогнозный график притоков и оттоков денежных средств в течение предполагаемого срока привлечения средств, говорящий о способности банка решить возникшие проблемы («стратегия выхода» из МЭПЛ). Кроме того, банк предоставляет информацию об имеющемся обеспечении, которое он планирует использовать в рамках механизма. «Состав такого обеспечения шире, чем по стандартным инструментам привлечения ликвидности у Банка России, и включает в том числе ценные бумаги, не входящие в Ломбардный список Банка России, права требования по кредитным договорам, иные виды ценностей и поручительства третьих лиц, за исключением кредитных организаций», – поясняет ЦБ.

Банк сможет получить ликвидность в том числе в виде сделки репо и/или обеспеченного кредита.