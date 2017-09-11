В ОКБ назвали число потенциальных банкротов среди россиян

Аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ) подсчитали, сколько россиян можно отнести к потенциальным банкротам. В организации уточнили, что потенциальные банкроты – это граждане, имеющие долг более 500 000 руб. и просрочки платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту.

На конец первого полугодия 2017 г. под это определение попадали порядка 660 000 россиян, это около 1,4% от общего числа заемщиков с открытыми счетами.

Согласно подсчетам ОКБ, за два года доля потенциальных банкротов снизилась с 1,5 до 1,4%, хотя их количество выросло с 580 000 до 660 000 человек.

«Также еще около 7,1 млн российских заемщиков, которые в настоящий момент не платят по своим кредитам более 90 дней, потенциально могут воспользоваться правом банкротства для облегчения своего финансового положения», – говорится в сообщении ОКБ.

По результатам анализа выяснилось, что в количественном отношении большая часть потенциальных банкротов – заемщики с двумя открытыми кредитами – их 21% от общего числа потенциальных банкротов, на втором месте заемщики с тремя открытыми кредитами – 19%, на третьем – заемщики с одним открытым кредитом, их чуть менее 16%.

Аналитики ОКБ также назвали кредитные продукты, которые чаще всего становятся драйверами банкротства. В 76% случаев заемщики перестают вовремя платить по кредитам наличными со средним остатком долга примерно 754 000 руб. На втором месте – автокредиты. В 10,2% случаев владельцы таких кредитов со средним долгом 981 000 руб. переходят в категорию потенциальных банкротов. 5,8% приходится на ипотечные кредиты со средним долгом 3,1 млн руб. На кредитные карты приходится 5,0% банкротств, средний размер долга в этом случае составляет 697 000 руб. На залоговые кредиты с размером долга более 1,6 млн руб. приходится 2,3% случаев потенциальных банкротств. Меньше всего банкротств приходится на POS-кредиты – не более 0,2%. Средний долг по этим кредитам составляет 567 000 руб.