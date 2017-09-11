Операции по пластиковым картам на Кипре в августе увеличились на 17% – JCC

Объем транзакций по пластиковым картам на Кипре в августе вырос на 17% в годовом выражении до 223,2 млн евро, сообщает Cyprus Business Mail со ссылкой на данные JCC Payment Systems. В результате, общий объем операций за первые восемь месяцев 2017 г. достиг 1,7 млрд евро, увеличившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

При этом держатели кипрских карт в августе совершили покупки или сняли наличные за границей на 143,4 млн евро. Это на 14% больше, чем в августе 2016 г. Затраты иностранных туристов на Кипре в последнем месяце лета выросли на 16% в годовом выражении до 107,9 млн евро. На турецкой части Кипра держатели местных карт совершили операции на 787 959 евро.