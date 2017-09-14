Набиуллина увидела вывод активов в бонусах менеджеров банка «ФК Открытие»

Банк России намерен оспорить в суде выплаты бонусов менеджерам банка «Открытие» за первое полугодие 2017 г., сообщила на Международной банковской конференции в Сочи председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Что касается конкретно "Открытия" - мы планируем оспорить в суде выплаты менеджерами бонусов себе за первое полугодие 2017 г. Решение о выплате повышенных бонусов и дивидендов за месяц - полтора до отзыва лицензии или санации может интерпретироваться в том числе и как вывод активов», - сказала она.

Также Банк России готов переносить выплату бонусов руководству проблемных банков до устранения негативных факторов их работы.

«Надзор не должен и не будет подменять собой менеджмент и собственников банков и не должен принимать решения по конкретным операциям и нести ответственность. Мы полагаем, что в этом отношении имеет смысл рассмотреть вопрос о материальных стимулах по снижению уровня принятия на себя рисков менеджментом банков. А именно - чтобы регулятор мог откладывать выплату бонусов и дивидендов в тех банках, которые испытывают проблемы, до исправления таких проблем», - отметила Набиуллина.