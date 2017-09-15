Акции «Возрождения» дорожали на 13% на новостях о возможном слиянии с Промсвязьбанком

В ходе торгов на Московской бирже акции банка «Возрождение» дорожали более чем на 13% на новостях о планах по слиянию с Промсвязьбанком. К 10.49 мск обыкновенная акция банка стоила 619 руб. (+13,58%). Акции Промсвязьбанка дорожали на 0,81%, к 10.54 мск обыкновенная акция стоила 0,0748 руб.

О возможном слиянии сообщила пресс-служба Промсвязьбанка. Советы директоров обоих банков вынесли на рассмотрение внеочередных общих собраний акционеров вопрос о реорганизации в форме присоединения «Возрождения» к Промсвязьбанку.

В 2015 г. банк «Возрождение» вошел в состав холдинга «Промсвязькапитал». С этого времени между двумя банками шли интеграционные процессы. Сегодня клиентам банка «Возрождение» доступно большинство продуктов и сервисов Промсвязьбанка и наоборот.