Рекомендации по акциям: «Сбербанк CIB» повысил прогнозы, но снизил рекоммендации по сталелитейным компаниям

«Сбербанк CIB» провел переоценку компаний металлургического сектора:

- понизил рекомендацию по GDR ММК с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость повысилась с $10,73 до $11,11;

- понизил рекомендацию по GDR НЛМК с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость повысилась с $22,17 до $26,3;

- понизил рекомендацию по GDR «Северстали» с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость повысилась с $16,58 до $17,55;

- повысил прогнозную стоимость акций Evraz с 2,63 до 4,05 британского фунта, рекомендация «покупать» не изменилась.

JPMorgan понизил рекомендацию по GDR «Норникеля» с «держать» до «продавать», а прогнозную стоимость – с $16 до $14,31.

Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций «Лукойла» с 4150 до 3900 руб., рекомендация «покупать» не изменилась.