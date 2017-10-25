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В Госдуму внесен законопроект о блокировке кредитных карт при подозрении на хищение средств

Законопроект, который позволяет банкам на срок до двух рабочих дней блокировать кредитные карты и электронные переводы со счетов клиентов, если возникнет подозрение на хищение с них средств, внесен в Государственную думу. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, при подозрении на хищение банк должен незамедлительно связаться с физическим лицом по телефону или через электронную почту, а с юридическим лицом - в порядке, установленном договором об использовании электронного средства платежа.

По данным Банка России, в 2016 г. было совершено около 300 000 несанкционированных операций с использованием платежных карт, эмитированных российскими кредитными организациями, на сумму более 1 млрд руб.