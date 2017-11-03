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Финансы
Новости

Бинбанк намерен конвертировать в капитал субординированный займ АСВ

Ведомости
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Находящийся на санации Бинбанк планирует провести допэмиссию акции. На заседании совета директоров банка 7 ноября будет решаться вопрос о цене размещения акций, говорится в сообщении на сервере раскрытия информации.

Целью допэмиссии станет конвертация в капитал банка субординированного займа, выданного Агентством по страхованию вкладов (АСВ), пояснили RNS в Бинбанке. В 2015 г. кредитная организация получила субординированный заем на 8,8 млрд руб. в рамках программы докапитализации.

«В случае утверждения ЦБ РФ плана по предупреждению банкротства возникают основания для мены требований АСВ по предоставленным субординированным займам в обыкновенные акции банка. В связи с этим общее собрание акционеров Бинбанка 30 ноября должно принять решение о дополнительном выпуске акций банка в объеме, необходимом для осуществления мены», — отметили в кредитной организации.

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Политика
Новости

Россияне не считают Собчак самостоятельным кандидатом - опрос

Интерфакс
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Россияне в основном знают о намерении телеведущей Ксении Собчак выдвинуться в президенты России, но не одобряют ни ее саму, ни ее президентские амбиции и сомневаются в ее реальных перспективах. Кроме того, Собчак считают несамостоятельным кандидатом. Таковы результаты нового опроса фонда «Общественное мнение».

О планах Собчак бороться за президентское кресло знают 86% опрошенных, но 70% отнеслись к ним отрицательно, 20% равнодушно и лишь 6% - одобрили. К Собчак относятся отрицательно (49%) или нейтрально (40%). Положительно ее воспринимают всего 7% респондентов.

В том, что в итоге телеведущую допустят до президентских выборов, уверены 38% респондентов, противоположного мнения придерживаются 43%. Затруднились ответить 17% россиян. Если Собчак будет участвовать в президентских выборах в следующем году, то в принципе допускают для себя возможность проголосовать за нее 5% опрошенных. Подавляющее большинство (87%) исключает этот вариант.

Лишь четверть (27%) россиян считают, что Собчак выдвинула свою кандидатуру по собственной инициативе. Почти каждый второй уверен, что за ней кто-то стоит: 3% - что это Кремль, 44% - что это другие политические силы.

Несколько более благоприятный результат дал недавний опрос ВЦИОМ: 57% опрошенных отнеслись к решению Собчак отрицательно, а 69% не видят у нее политических перспектив. 57% респондентов считают истинной целью выдвижения Собчак самопиар, 11% - сбор средств с друзей и спонсоров, 10% - желание обозначить свою повестку и довести до общественности мнение оппозиции.

18 октября Собчак заявила о намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 году. Она видит своей электорат среди, тех, кто ее поддержат те, кто проголосовал бы «против всех» при наличии такой графы в бюллетене. Выборы президента предварительно намечены на 18 марта 2018 г.

Действующий глава государства Владимир Путин пока не объявлял о своем решении участвовать в президентских выборах.

Опрос ФОМ проводился 28-29 октября среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах в 53 субъектах России.

Путь Собчак от телезвезды до политика

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Авто
Новости

Renault выкупил у правительства Франции пакет собственных акций

Ведомости
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Renault сообщил, что выкупил 10% собственных акций из пакета, который продало французское государство. Правительство сообщило, что продало 4,7% из принадлежащих ему акций предприятия за 1,2 млрд евро, передает Reuters. Это означает, что при сделке цена акции составила 86,6 евро. Купленные бумаги компания собирается направить на премии действующим и бывшим сотрудникам.

После сделки у государства останется 15% в Renault, как и было до весны 2015 г. В апреле 2015 г. правительство купило еще 4,7%, желая усилить свою позицию в компании по сравнению с другим акционером - Nissan.

В октябре 2015 г. правительство сообщило, что решило отложить продажу 4,7% в Renault из-за падения котировок автопроизводителей по всему миру и из-за снижения спроса на новые машины на развивающихся рынках.

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Технологии
Новости

Google прокомментировал исключение из новостей связанных с Пригожиным СМИ

Ведомости
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Google подтвердил, что новости агентства Федерального агентства новостей (ФАН) исключены из выдачи новостного сервиса Google News. РБК связывает ФАН с медиаимперией бизнесмена Евгения Пригожина.

«Источники Google.Новостей обновляются регулярно. В настоящее время этот сайт не доступен в выдаче Google.Новостей, однако его по-прежнему можно найти в Google поиске», - говорится в комментарии сервиса.

С конца октября ФАН нет в новостной выдаче Google News, причем удален и полный архив новостей ФАН с момента его создания в 2014 г. Из выдачи исчезли и другие ресурсы, связанные, по мнению РБК, с «фабрикой медиа» Пригожина: «Инфореактор», «Экономика сегодня», «Народные новости», «Политика сегодня», «Нью информ», «Политэксперт» и «Невские новости».

Прежде американский поисковик не блокировал отечественные СМИ. В ответ ФАН обвинило Google в политической цензуре, предположив, что американской компании не понравилось его освещение военной кампании в Сирии.

В расследовании РБК отмечал близость «фабрики медиа» к так называемой «фабрике троллей», возможным инвестором обеих «фабрик» назывались структуры бизнесмена Евгения Пригожина. «Фабрику троллей» западные СМИ в последнее время часто упоминают в контексте попыток российского вмешательства в президентские выборы в США. Сам Пригожин накануне заявил, что не связан с «фабрикой троллей» и не вмешивался в выборы президента США.

Выбор редактора
Политика
Новости

Лавров призвал Twitter и Facebook сопротивляться давлению США

Интерфакс
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал социальные сети Twitter и Facebook не поддаваться «возмутительному давлению» администрации США. Он заявил об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером.

«Я надеюсь, что представители электронных СМИ, социальных сетей будут следовать идеалам профессии журналиста, будут максимально стараться писать правду и не поддаваться на абсолютно возмутительное давление и на прямое вмешательство в деятельность социальных сетей, которая сейчас идет в американском конгрессе», - сказал он.

Призывы Минюста России воздерживаться от рекламы в Twitter Лавров назвал рекомендацией: «каждая компания должна сама принимать решения, целесообразно это делать или нет». Министр призвал бизнес учитывать свои интересы и не участвовать «в различных грязных играх».

Замминистра юстиции Олег Плохой на этой неделе рассказал о решении рекомендовать российским компаниям воздерживаться от использования рекламы в Twitter. В сентябре Twitter отчитался о блокировке 200 «связанных с Россией» аккаунтов. На минувшей неделе Сервис Twitter запретил размещение рекламных постов на своей платформе всем аккаунтам российских новостных сервисов Russia Today (RT) и информационному агентству Sputnik. Причина - якобы попытки повлиять на исход выборов США с помощью политической рекламы.

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Политика
Новости

Кремль не исключил возможность встречи Путина и Трампа в Азии

Интерфакс / Ведомости
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не исключил, что президент России Владимир Путин может встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме 10 ноября.

Такая встреча согласовывается, подтвердил Песков. Состоится она или нет, станет известно после согласования всех деталей обеими сторонами, сказал он. Песков также добавил, что «трудно переоценить» важность контактов президентов России и США для всех международных дел.

Ранее Трамп заявил, что может встретиться с Путиным во время своего 12-дневного азиатского турне. Президент США планирует с 3 по 14 ноября посетить пять стран - Японию, Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины.

Политика
Новости

Олимпийский комитет исключил выступление российской сборной в Пхенчхане под нейтральным флагом

Р-спорт
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На зимней Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 г. российская сборная под нейтральным флагом выступать не будет, такой вариант не рассматривается. Как заявил «Р-Спорту» председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, россияне будут выступать за свою страну.

В декабре исполком Международного олимпийского комитета (МОК) должен определиться, будет ли российская сборная допущена к зимним Играм-2018.

Президент Владимир Путин ранее говорил, что если России разрешат участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом или вовсе не разрешат, это будет одинаково унизительно для страны.

Олимпиада в Южной Корее будет проходить с 9 по 25 февраля 2018 г.

В сентябре 2017 г. 17 антидопинговых агентств различных стран, в том числе Великобритании и США, потребовали от Международного олимпийского комитета запретить российским спортсменам участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Они призвали МОК прекратить тормозить ограничительные меры в отношении России, которые должны последовать после скандала с допингом во время зимних Олимпийских игр в Сочи.

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Бизнес
Новости

Военный завод «Ростеха» начал выпускать поющие холодильники

ТАСС
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Входящий в «Ростех» завод Pozis выпустил на российский рынок бытовые холодильники со встроенной звуковой функцией. Как сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации, покупатель за 10 000 руб. сможет заказать эту функцию и выбрать звук по вкусу: любимые песни, предупреждение для худеющих или что-либо еще.

Pozis также выпускает бытовую технику с индивидуальным дизайном и художественной росписью. Для примера в «Ростехе» привели индивидуальный заказ на холодильник с портретом Муслима Магомаева. Когда дверь холодильника открывали, начинали звучать песни этого исполнителя.

Технику с индивидуальным дизайном компания поставляет и за рубеж. В 2016 г. на экспорт было поставлено на 80% больше холодильников с художественной росписью, чем в 2015 г.

Pozis входит в кластер «Вооружение» госкорпорации «Ростех» и является одним из ведущих в стране производителей систем охлаждения. Выпуск гражданской техники компания наращивает в соответствии со стратегией «Ростеха» по диверсификации предприятий ОПК.

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Политика
Новости

Три станции фиолетовой ветки московского метро откроют на сутки раньше

Ведомости
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Станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена откроют на сутки раньше. Их закрыли 28 октября в связи со строительством Кожуховской линии метро. Ранее планировалось, что станции откроются в субботу, 4 ноября, в 5.30 утра.

О том, что станции откроются в пятницу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «На сутки раньше откроем станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Спасибо москвичам за терпение», — написал он в Twitter.

Станции московского метро, построенные при Сергее Собянине

Технологии
Новости

Пользователи пожаловались на сбой в WhatsApp

Ведомости
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Российские и иностранные пользователи жалуются на проблемы с доступом к мессенджеру WhatsApp. Из сообщений следует, что проблемы возникают при попытке войти в мобильное приложение. О причинах пока ничего не сообщается.

О возможном сбое также свидетельствуют данные сайта DownDetector. Он собирает жалобы о сбоях и отключениях интернет-сервисов в режиме реального времени. Около 12.00 мск сайт зафиксировал около 1000 сообщений о проблемах с доступом к WhatsApp. Карта на сайте свидетельствует, что больше всех на сбои жалуются пользователи из Европы и Сингапура.

Пресс-служба WhatsApp не ответила на запрос о комментариях, передает агентство Bloomberg.

Некоторые пользователи в Twitter отмечают, что у них нет проблем с доступом к приложению. Корреспондент «Ведомостей» около 12.15 мск смог отправить сообщение через WhatsApp и получил ответ.

У WhatsApp более 1 млрд пользователей по всему миру. WhatsApp с долей 31% занимает второе место среди мессенджеров по числу упоминаний в российских соцмедиа.

Сервис с октября 2014 г. принадлежит социальной сети Facebook. В августе в сети Facebook произошел глобальный сбой. Пользователи жаловались, что вместо привычных страниц соцсеть показывала им только сообщение о проблеме.

В рейтинге самых безопасных мессенджеров (по данным на 2016 г.) WhatsApp вместе с Facebook Messenger занимает первое место.

10 самых безопасных мессенджеров

Политика
Новости

ТАСС: Полковник Захарченко хранил миллионы в двух квартирах в Москве

ТАСС
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Следователи нашли все многомиллионное состояние бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, бывший полковник хранил деньги в рабочем кабинете, в машине и двух квартирах в Москве - на Ломоносовском проспекте и на Мичуринском, квартиры были превращены в денежные хранилища. Захарченко с осени 2016 г. находится под арестом по обвинению в коррупционных преступлениях. Сообщалось, что после первого обыска в квартире его сестры были найдены $120 млн и 2 млн евро наличными.

В ходе следствия у полковника и его родственников были найдены и арестованы более 374 млн руб., более $140 млн, более 2 млн евро, 13 квартир и 14 машиномест, четыре автомобиля (Мercedes-Benz 250, Mercedes-Benz S500 4МATIC, Porsche Cayenne GTS, Porsche Cayenne S Hybrid), а также золотой слиток весом 0,5 кг, сообщил источник ТАСС. «В квартире на Ломоносовском проспекте были обнаружены более $124 млн, почти 1,5 млн евро и свыше 342 млн руб., - сказал он. - Ещё в одной квартире на Мичуринском проспекте количество обнаруженных денег было скромней - почти 19,5 млн руб., 600 000 евро и $20 000». В машине Захарченко возил более 13 млн руб., $170 000 и 5000 евро. Сумму, которую полковник хранил в служебном кабинете, собеседник ТАСС назвал «практически ничтожной» - около 93 000 руб. Еще больше $16 млн следствие нашло на счетах знакомой обвиняемого. Все это имущество Генпрокуратура требует изъять в доход государства.

Ответчиками по делу, кроме Захарченко, заявлены его отец, маленький сын и несколько сожительниц, передает ТАСС. Захарченко, его подруги и родственники не имеют документов, которые бы подтвердили законность происхождения их доходов, добавил источник агентства.

Предварительные слушания по делу Захарченко прошли в Никулинском суде 2 ноября. Рассматривать дело по существу суд начнет 10 ноября. Если суд подтвердит вину фигурантов дела, семья Захарченко может установить рекорд по имуществу, которое может быть обращено в доход государства. Генпрокуратура оценивает эти средства примерно в 9 млрд руб.

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Технологии
Новости

Власти Москвы опровергли ограничение движения из-за старта продаж iPhone X

Ведомости
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Власти Москвы опровергли ограничение движения на Тверской улице около магазина re:Store в день старта продаж нового смартфона от компании Apple - iPhone X, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр столичного департамента транспорта.

Транспортная обстановка на Тверской улице спокойная, без происшествий, рассказали в центре. «Типичная обстановка для утра пятницы», - заметил собеседник агентства. По его словам, в правом ряду на Тверской в районе магазина re:Store стоят экипажи ДПС. Они контролируют и пресекают нарушения правил парковки, но движение автотранспорта не ограничивали, подчеркнул он.

В пресс-службе ГИБДД ранее также опровергли РБК информацию об ограничении движения.

Ранее в пятницу агентство «Интерфакс» сообщило, что сотрудники ГИБДД ограничили движение на крайней правой полосе на Тверской улице у re:Store, поставив там конусы. Агентство писало, что из-за этого от дома 27 на Тверской до Белорусского вокзала растянулась пробка.

Продажи iPhone X в России стартовали утром в пятницу, 3 ноября. Россия впервые вошла в число так называемых стран первой волны - в них продажи новых iPhone начинаются в тот же день, что в США. Желающие приобрести устройство начали занимать очередь за три дня до начала продаж. Власти Москвы предоставили им бесплатные автобусы, чтобы они могли погреться. В пятницу через час после старта продаж в re:Store на Тверской улице закончились самые дорогие iPhone X - с объемом памяти 256 Гб.

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