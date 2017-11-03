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Владельцы банка «Анелик ру» закрыли дыру в капитале ради ликвидации

Ливанский CreditBank S.A.L., являющийся собственником лишенного лицензии московского банка «Анелик ру», перечислил банку помощь в размере, сопоставимом с величиной дыры в его капитале. Это позволит ликвидировать банк без процедуры банкротства, сообщил ЦБ.

«До начала судебного слушания по рассмотрению заявления Банка России единственный участник банка - CreditBank S.A.L. - принял решение оказать финансовую помощь банку в размере, сопоставимом с величиной установленной временной администрацией недостаточности активов банка для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, - отмечает регулятор. - Денежные средства поступили на корреспондентский счет банка, открытый в Банке России».

В этой связи ЦБ направил в Арбитражный суд Москвы заявление о принудительной ликвидации кредитной организации. До этого в ее отношении была инициирована процедура банкротства. ЦБ оценивал отрицательный капитал «Анелик ру» в 33,9 млн руб.

ЦБ отозвал с 9 августа лицензию у столичного банка «Анелик ру», который является оператором платежной системы Anelik. Регулятор обнаружил в банке многочисленные нарушения требований антиотмывочного законодательства, говорится в сообщении ЦБ. С конца 2016 г. банк проводил сомнительные операции по выводу денег за рубеж и их обналичиванию, осуществлял транзитные операции. Банк также нарушал требования ЦБ, указывал регулятор, а руководство и собственники «Анелика» не приняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения банка в сомнительную деятельность его клиентов. Из-за этого возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков.

Банк на 100% принадлежит ливанскому CreditBank S.A.L., его конечные владельцы – граждане Ливана Тарек Джозеф Халифе, Шамма Хассан Суккар, Фарид Зрайк, Нора Джаухар, Сара Джаухар и др. (всего 13 физлиц).