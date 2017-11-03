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S&P понизило рейтинги банка «Возрождение» и Промсвязьбанка

Рейтинги банка «Возрождение» и Промсвязьбанка упали до В+ с ВВ-, сообщает рейтинговое агентство S&P. Возможно и дальнейшее снижение, уточняет ТАСС.

Рейтинг «Промсвязьбанка» был понижен из-за негативного информационного фона вокруг банка, давления со стороны регуляторов, неопределенности по стратегии и ухода ряда топ-менеджеров.

Снижение рейтинга «Возрождения» произошло из-за этих же причин, пишет ТАСС.

«Решение S&P носит, скорее, объяснимый, но не до конца учитывающий долгосрочные перспективы Промсвязьбанка, характер. Риски в частном секторе банковской системы существенно выросли. Нам нужно принимать решительные шаги для перезагрузки и устойчивого развития банка», - прокомментировал председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев.

В конце октября владельцы Промсвязьбанка и «Возрождения» пока решили отказаться от идеи объединения кредитных организаций. После этого сообщения агентство Moody’s также снизило рейтинг Промсвязьбанка с Ва3 до В2 с возможностью дальнейшего понижения. Рейтинг «Возрождения» агентство поставило на пересмотр и тоже оставило вероятность его понижения.

От слияния двух банков, которые контролируют братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, выиграет объединенный банк, ожидало Moody’s.