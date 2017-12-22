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Биржа перевела акции АФК «Система» на особый режим торгов

Из-за резкого роста стоимости акций АФК «Система» торги ими были на полчаса переведены в особый режим дискретного аукциона, сообщается на сайте Московской биржи.

«В связи с превышением текущей цены обыкновенных акций ПАО АФК "Система" <...> более чем на 20% в течение десяти минут подряд в ходе торговой сессии от цены закрытия предыдущего торгового дня торги указанными ценными бумагами на фондовом рынке ПАО "Московская биржа" 22 декабря 2017 г. c 14.12 мск в режиме основных торгов Т+ проводятся в виде дискретного аукциона», – говорится в сообщении.

Биржа возобновила торги акциями «Системы» в обычном режиме с 14.42.

В пятницу в первые минуты после открытия торгов акции «Системы» взлетели на 16% до 11,16 руб., затем цена скорректировалась вниз, но к 14.02 поднялась на 23,6% до 11,865 руб. за акцию. На момент публикации акции «Системы» торговались по цене 11,33 руб., что на 17,7% выше уровня закрытия.

Акции дорожают на фоне сообщений о возможном заключении мирового соглашения между «Роснефтью» и «Системой». В четверг вечером под конец встречи с российскими бизнесменами в Кремле президент Владимир Путин предложил завершить прием, чтобы председатель совета директоров «Системы» Владимир Евтушенков и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин могли пообщаться наедине.

Один из участников встречи рассказал «Ведомостям», что в закрытой части мероприятия президента спросили, удастся ли, по его мнению, сторонам достичь мирового соглашения, которое он им ранее рекомендовал. По словам собеседника «Ведомостей», Путин ответил положительно и вполне определенно: удастся.

С мая «Система» и «Роснефть» ведут разбирательства в судах. Сначала нефтяная корпорация потребовала взыскать с «Системы» более 170 млрд руб. В такую сумму «Роснефть» оценила убыток, полученный подконтрольной ей «Башнефтью» из-за реорганизации, которую в 2014 г. проводила АФК (на тот момент она была основным акционером «Башнефти»). Суд удовлетворил иск частично, обязав «Систему» выплатить 136,27 млрд руб. Обе компании обжаловали решение. Но 18 декабря апелляционный суд оставил его без пересмотра. В этот день котировки «Системы» рухнули до минимума с декабря 2014 г.

Кроме того, «Роснефть» требует от «Системы» 131,6 млрд руб. дивидендов, которые «Башнефть» выплатила АФК. В свою очередь «Система» подала встречный иск на 330,4 млрд руб., заявив, что нефтяная корпорация ставит своей целью неосновательное обогащение, разрушение корпоративной стоимости и доведение компании до банкротства.

В сентябре Путин заявлял, что рассчитывает на достижение между «Роснефтью» и АФК «Система» мирового соглашения.