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Марк Мобиус заявил об уходе из Franklin Templeton Investments

Возглавлявший более 30 лет Franklin Templeton Investments Марк Мобиус, известный еще как «гуру развивающихся рынков», 31 января этого года выйдет на пенсию, пишут американские СМИ.

81-летний инвестор в 2015 г. оставил пост ведущего управляющего Templeton Emerging Markets Investment Trust, но сохранил за собой пост исполнительного директора еще год. В 2016 г. он постепенно стал отходить от управления компанией, пишет Market Watch.

«Нет ни одного человека в мире, который бы ассоциировался с инвестициями на развивающихся рынках больше, чем Марк Мобиус. Мы с коллегами глубоко признательны за то, что у нас была возможность работать вместе с легендой, мы благодарим Марка за его многолетний труд и огромный вклад в компанию», — приводятся в пресс-релизе компании слова исполнительного директора Franklin Templeton Investments Грега Джонсона.

В первой половине 2017 г. фонды развивающихся рынков Templeton Developing Markets Trust и Templeton Emerging Markets Fund купили американские депозитарные расписки Сбербанка на $15,8 млн и $3 млн соответственно (в совокупности на более чем 1 млрд руб.). Летом 2016 г. Мобиус заявлял, что в Templeton Emerging Markets считают, что интерес иностранных инвесторов к приватизации российских компаний будет ограниченным из-за западных санкций. «Ключевым моментом станет степень вовлеченности в приватизацию локальных инвесторов. Это отличная возможность для правительства России обучить российских граждан принимать активное участие на рынках капитала», - говорил он.