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ЦБ опубликовал список новаций в банковской системе в 2018 году

В 2018 г. Банк России перейдет к пропорциональному регулированию банковской системы и повысит взносы в фонд страхования вкладов, говорится в сообщении регулятора.

В течение 2018 г. банки должны будут решить - либо увеличить капитал до 1 млрд руб. и работать по универсальной лицензии, либо перейти на базовую лицензию (минимальный размер капитала - 300 млн руб.). Переходный период закончится к 1 января 2019 г. Банки с базовой лицензией получат существенные регуляторные послабления, для них будет действовать упрощенный порядок отчетности, указал ЦБ.

Для системно значимых банков ЦБ вводит второй из двух нормативов ликвидности, предусмотренных «Базелем III», - норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования, NSFR). Этот показатель рассчитывается как отношение имеющегося в наличии стабильного фондирования к его необходимому объему. Минимальное значение норматива - 100%.

Кроме того, для этой группы банков с 1 января повышен минимальный норматив краткосрочной ликвидности (LCR) - с 80 до 90%. Он рассчитывается как отношение высоколиквидных активов банков к чистым оттокам денежных средств в течение 30 дней. Также в соответствии с «Базелем III» повышаются надбавки к достаточности банковского капитала. Для всех банков надбавка к нормативам для поддержания достаточности капитала вырастет до 1,875%. Дополнительная надбавка за системную значимость составит 0,65% (она применяется для всех 11 системно значимых российских банков).

С 1 января 2018 г. для всех банков обязателен к применению международный стандарт финансовой отчетности (МСФО) 9, который заменит МСФО 39.

Наконец, ЦБ напомнил, что Агентство по страхованию вкладов увеличило базовую ставку взносов в фонд страхования вкладов с 0,12 до 0,15% расчетной базы (среднего остатка вкладов за квартал).