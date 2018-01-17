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Биткойн потерял четверть своей стоимости

Стоимость биткойна за последние сутки упала более чем на 25%, вниз просели цены и на другие криптовалюты, свидетельствуют данные торговых площадок.

На Coinmarketcap цена биткойна достигала минимальной отметки в $10,195 тыс., к моменту публикации стоимость криптовалюты скорректировалась до $10,897 тыс. На coindesk цена биткойна опускалась до $10,133 тыс., сейчас увеличившись до $11,03 тыс.

Вслед за биткойном снизилась стоимость и других криптовалют. Так, цена второй по популярности криптовалюты Ethereum уменьшилась на 18%, а падение Ripple превысило 27%. Это произошло на фоне новостей о том, что финансовый регулятор Южной Кореи продолжает обсуждать возможность запрета торгов криптовалютой. А Народный банк Китая призвал еще сильнее ужесточить ограничения на криптовалюты и закрыть для граждан страны доступ к любым интернет-площадкам и мобильным приложениям по обороту цифровой валюты.

Цена биткойна достигала максимальной отметки в декабре 2017 г., перешагнув за $20 тыс.