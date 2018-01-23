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Фондовый рынок США ждет взрывной рост

Фондовый рынок США находится на поздней стадии цикла, поэтому мы увидим взрывное ралли, уверен Рэй Далио, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates. Об этом он сказал в интервью CNBC на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Американский рынок растет без существенных коррекций с марта 2009 г., и этот рост стал еще больше ускоряться в прошлом и в начале этого года. Индекс S&P 500 вырос в 2017 г. на 19,4%, а Dow Jones – на 25,1%. В этом году оба индекса прибавили по 6%, причем DJ преодолел расстояние в 1000 пунктов – с 25 000 до 26 000 – всего за восемь торговых дней, что стало рекордом в его истории. Многие инвесторы, напуганные финансовым кризисом 2008 г., боялись вкладывать деньги на фондовом рынке, и многолетний рост, постоянно обманывавший пессимистические ожидания, порой называли «самым ненавистным бычьим рынком в истории». А сейчас ускоряется рост и американской, и мировой экономики, а компании США получили поддержку в виде налоговой реформы, в результате которой налог на прибыль снизился с 35% до 21%. Поэтому на рынок возвращается полномасштабный оптимизм.

Подпитывать ралли будут деньги банков, компаний и инвесторов, уверен Далио: «Если вы сидите на деньгах [и не вкладываете], то будете чувствовать себя глупцом». Экономическая ситуация идеальна, считает он. «Инфляция не проблема. Рост [ВВП] хороший, всё весьма неплохо, да еще и хороший стимул в виде налоговой реформы», – сказал Далио.