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АСВ раскрыло статистику забалансовых вкладов за 2017 год

Около 12 100 клиентов банков в 2017 г. столкнулись с проблемой забалансовых вкладов. В прошедшем году они обратились в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за возвратом денежных средств суммарно на 11 млрд руб., передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АСВ.

В АСВ отметили, что «актуальность проблемы забалансовых вкладов постепенно снижается». В 2016 г. с забалансовыми вкладами столкнулись 72 500 вкладчиков девяти банков, пытавшиеся получить суммарно 59,5 млрд руб.

«В подавляющем большинстве ликвидируемых банков не обнаруживаются признаки забалансового учета и реестр страховых выплат формируется программным путем на основании информации, содержащейся в автоматизированной банковской системе банка, а получение возмещения требует от вкладчика только предъявления удостоверяющего личность документа и происходит в короткие сроки», - пояснили в АСВ.

В агентстве отметили, что АСВ сотрудничает с правоохранительными органами по всем случаям забалансового учета.