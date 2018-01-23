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Котировки TCS Group Holding достигли исторического максимума

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group Holding выросла до исторического максимума. К закрытию торгов во вторник котировки выросли на 5,36% до $21,05, свидетельствуют данные Reuters. Это максимальное значение с 2013 г., когда TCS Group Holding, объединяющая «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование», провела IPO. При этом капитализация компании превысила $3,8 млрд.

Почти сразу после IPO котировки компании ушли ниже цены размещения в $17,5, вернувшись к этому уровню 25 октября 2017 г.

В конце ноября структура Олега Тинькова Tadek Holding & Finance S.A. разместила на рынке 14 млн GDR TCS Group. Бумаги были проданы по $17,5. На размещении компания заработала $245 млн, однако TCS Group эти средства перечислены не будут, сообщала компания.