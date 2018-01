В Японии проверят все криптовалютные биржи после крупнейшего в истории хищения

Стиль жизни

Бруно Марс получил «Грэмми» в номинациях «песня» и «запись года»

Лучшей композицией года по версии Национальной академии искусства и техники грамзаписи США стала песня Бруно Марса That's What I Like. Об этом сообщается на сайте академии. Также Марс получил самую престижную премию «Грэмми» в номинации «запись года» за альбом 24K Magic.

В категории «лучший дебют» победу одержала канадская певица Алессия Кара. Лучшим сольным исполнением признана песня Shape of You Эда Ширана. Лучшей поп-пластинкой стал его же альбом Divide.

Лучшим сольным рок-исполнителем посмертно признан Леонардо Коэн с композицией You Want It Darker. Foo Fighters стали исполнителями лучшей рок-композиции – Run, а лучшим рок-альбомом был признан A Deeper Understanding в исполнении The War On Drugs.

