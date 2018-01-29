В Японии проверят все криптовалютные биржи после крупнейшего в истории хищения

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Карта фитнес-трекеров раскрыла данные о военных базах США и других стран

Компания Strava, опубликовавшая глобальную карту использования фитнес-трекеров, раскрыла данные о действиях и местонахождении американских военных на базах США, пишет газета The Washington Post (WP). Global Heat Map использует информацию со спутников для отображения местоположения и передвижений пользователей фитнес-трекеров компании.

По данным Strava, у компании 27 млн пользователей, в том числе люди, использующие приложения Fitbit и Jawbone. В данный момент карта не активна, указывает издание, но в ней содержится информация о местоположении и действиях за период с 2015 г. по сентябрь 2017 г. Большая часть США и Европы показана на карте как вспышки света из-за большого количества людей, пользующихся фитнес-трекерами. Однако в малонаселенных районах, пустынях и местах боевых действий, таких как Ирак и Сирия, тепловая карта становится практически темной, за исключением некоторых точек. Таким образом, отмечает WP, при увеличении изображения можно обнаружить расположение известных военных баз США, а также других объектов, так как американские военные, по-видимому, пользуются фитнес-трекерами.

Командующий воздушными силами, представитель Центрального командования США Джон Томас заявил, что военные изучают этот вопрос. Он не стал отвечать на вопрос о правилах использования фитнес-трекеров. Однако Пентагон, напоминает издание, поощрял использование военными Fitbit, а в 2013 г. распространил 2500 фитнес-трекеров среди военнослужащих в рамках борьбы с ожирением.

Карта компании была запущена в ноябре 2017 г. и охватывает весь мир, но пристальное внимание к ней привлек в субботу 20-летний студент из Австралии Натан Руссер, который изучает международную безопасность и Ближний Восток. Он задался вопросом, показаны ли на карте американские военные, изучил Сирию и обнаружил, что она «подсвечивается как рождественская ель», отмечает WP. После того как он поделился открытием в Twitter, другие пользователи также начали изучать карту. В частности, они сообщили об обнаружении зенитно-ракетного комплекса Patriot в Йемене и предполагаемой базы ЦРУ в Могадишо.

Сайт не идентифицирует пользователей приложений и показывает много мест, которые могут быть связаны с учреждениями ООН и военными базами разных стран, отметил аналитик по международной безопасности в Германии Тобиас Шнайдер. По его словам, несложно сопоставить перемещения и местоположения по карте с известными или предполагаемыми военными объектами США, а затем собрать дополнительную информацию. Кроме того, перемещения за пределы баз могут показывать маршруты патрулирования, а внутри объектов – где живут и работают военные, добавил он: «Это явная угроза безопасности».

Шнайдер добавил, что это не значит, что вся обнаруженная активность – только вокруг американских баз. Хорошо прослеживается периметр российской базы в Хмеймиме в Сирии, как и несколько маршрутов патрулирования вокруг базы, указал он. Другие российские военные базы также видны на карте, добавил он, а вот иранцы либо не пользуются фитнес-трекерами, либо предусмотрительно отключают их.

Strava призвала пользователей карты и фитнес-приложений зайти на сайт компании, чтобы убедиться, что они ознакомлены с настройками конфиденциальности.

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