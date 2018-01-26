Российские власти будут выявлять майнеров по счетам за электричество
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Минкомсвязи планирует разрешить майнинг и гражданам, и компаниям, но держать процесс под контролем. Появится специальная система обнаружения майнеров – по структуре потребления тока и интернет-трафика, – чтобы соотносить мощность майнингового оборудования с количеством криптовалюты, которое майнер задекларирует на криптобирже. Майнеров ждут квоты на электроэнергию и специальный тариф.
Все это входит в концепцию регулирования майнинга, написанную в Минкомсвязи. «Ведомости» ознакомились с ней, подлинность подтвердили человек, знакомый с текстом документа, и человек, знакомый с ходом его подготовки.
Для начала майнеров ждут два года налоговых каникул, в продолжение которых они будут обязаны вести бухгалтерский учет; после каникул юридические лица будут платить налог на прибыль, а НДС – не будут; что за налог будут платить частные майнеры, в концепции не сказано.
Концепция пока не принята – до 1 февраля ее доработают и передадут в правительство, знает участник обсуждения документа в Минкомсвязи. Большинство членов рабочей группы поддержало идею налоговых каникул, говорит он; предлагалось продлить каникулы до пяти лет; предлагалось установить еще и критерии промышленного майнинга (по потреблению электроэнергии и вычислительной мощности) и облагать налогом только его, а частный майнинг освободить от налогов вовсе.
Найди майнера
У майнеров круглые сутки одинаковое потребление энергии, как у алюминиевых заводов, объясняет собеседник «Ведомостей» в крупной энергокомпании, вычислить майнера несложно – достаточно проанализировать профиль потребления электроэнергии.
Можно попробовать определить майнера и по его интернет-трафику, но тут майнеру проще спрятаться: трафик можно шифровать и тогда обнаружить его практически нереально, рассуждает Константин Виноградов из фонда Runa Capital, можно искать майнеров там, где дешевая электроэнергия и резко возросло ее потребление. Но и это неэффективно – такой подход неприменим к небольшим майнерам, полагает он, крупные же майнеры могут спрятаться, если распределят мощности или скроются у крупных потребителей энергии.
Найти майнера среди дата-центров почти невозможно: нужно приходить в каждый из них и проверять, нет ли оборудования для майнинга, – со стороны отличий нет, уверен интернет-омбудсмен и владелец компании Radius Group (дата-центры) Дмитрий Мариничев. Распознать домашний майнинг можно, продолжает он, – выявить повышенное и стабильное потребление электроэнергии. Но чтобы доказать майнинг, нужно найти работающее оборудование, объясняет Мариничев и предлагает способ спрятаться: майнить в регионе, где все расходуют много энергии, например отапливают электричеством дома.
такой суммой Минфин намерен ограничить для неквалифицированных инвесторов вложения в токены.
Вчера министерство опубликовало законопроект «О цифровых финансовых активах», который призван урегулировать новую для России отрасль их выпуска и оборота криптовалют и токенов. В документе они явно отделены друг от друга: токен эмитируется юридическим лицом, чтобы привлечь инвестиции.
По данным замминистра финансов Алексея Моисеева, около 90% всех ICO (Initial coin offering – первичное размещение криптовалюты) сейчас являются мошенническими. Чтобы разбираться и участвовать в торговле токенами, люди должны иметь определенную квалификацию, объяснял Моисеев
Искать майнеров сложно, а контролировать их практически невозможно, рассуждает Виноградов и советует последовать примеру Белоруссии, где майнинг легализован.
Крипто-Белоруссия
Декрет «О развитии цифровой экономики» позволил гражданам Белоруссии майнить, менять, продавать и покупать криптовалюту без каких-либо лимитов и лицензий. Более того, белорусские майнеры могут совершать любые сделки по всему миру. Майнинг в Белоруссии не считается предпринимательством и до 2023 г. не облагается налогами. Юридическим лицам для операций с криптовалютой нужно посредничество резидента белорусского парка высоких технологий (ПВТ) или членство в ПВТ.
Если российское законодательство будет угрожать бизнесу майнеров, они поедут в Белоруссию, уверен Мариничев, не помогут низкие российские цены на электричество. В декабре 2017 г. в России 1 кВт ч стоил 2,69–3,89 руб., а в Белоруссии – в среднем 3,91 руб., по расчетам «Ведомостей».
С майнера надо взять
Майнинг и криптовалюты должны быть описаны в законодательстве до 1 июля 2018 г., велел президент Путин правительству и ЦБ: согласно его поручению майнеров ждет регистрация и налог, но какой – неизвестно. Министр связи Николай Никифоров называл ключевым вопрос о налогообложении криптовалют: «Если [криптовалюта] какой-то цифровой товар, то как быть с НДС? Если какой-то спекулятивный доход или конверсионные инструменты, то как быть с налогом на прибыль и НДФЛ?»
Для обмена криптовалюты на российские рубли или другие валюты должна появиться специальная российская криптобиржа
Для российских граждан и компаний биржа установит разные лимиты покупки криптовалют
Продажа и экспорт токенов через биржу не ограничиваются. Экспорт в обход биржи будет запрещен – неизвестно как. Налогооблагаемая база определяется в момент продажи криптовалюты
Российским финансовым организациям на криптобиржу нельзя
Если оборудование ввезено для собственных нужд майнера, сертифицировать его не нужно
Майнеров – юридических лиц ждет обязательная регистрация
Налоговые каникулы дадут возможность адаптироваться, два года для криптовалют – вечность, уверен партнер юридической фирмы «Бузько и партнеры» Роман Бузько: сложно представить, что будет облагаться налогом через два года. Советник председателя ВЭБа Владимир Демин напоминает, что добыто около 80% биткойнов, а эфириум может и вовсе отказаться от майнинга, и соглашается, что через два года майнинг будет совсем иным. Именно сейчас нужно использовать момент и создать криптоэкономику в России, а также задействовать естественные конкурентные преимущества: дешевую энергию и холод, уверен Демин.
Концепция Минкомсвязи предлагает считать криптовалюту нематериальным товаром. Партнер юридической фирмы Dentons Василий Марков замечает, что в мировой практике такого не встречал: криптовалюта – это или ценная бумага, или расчетная денежная единица. Марков указывает, что дополнительное регулирование и правовые конструкции запутают майнеров и отпугнут их от биржи – и не помешают им через два года переехать в удобную юрисдикцию.
В Минюсте подтвердили участие в совещании в Минкомсвязи, но сообщили, что позиция министерства не сформирована. Если нормативные акты поступят – Минюст их рассмотрит, сообщил представитель министерства. Представитель Минфина адресовал вопросы в Минкомсвязи, представитель которого не ответил по существу.
В подготовке статьи участвовали Иван Песчинский и Ольга Петрова