Российские власти будут выявлять майнеров по счетам за электричество

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Майнеры добывают криптовалюту с помощью видеокарт или специального оборудования Евгений Разумный / Ведомости

Минкомсвязи планирует разрешить майнинг и гражданам, и компаниям, но держать процесс под контролем. Появится специальная система обнаружения майнеров – по структуре потребления тока и интернет-трафика, – чтобы соотносить мощность майнингового оборудования с количеством криптовалюты, которое майнер задекларирует на криптобирже. Майнеров ждут квоты на электроэнергию и специальный тариф.

Все это входит в концепцию регулирования майнинга, написанную в Минкомсвязи. «Ведомости» ознакомились с ней, подлинность подтвердили человек, знакомый с текстом документа, и человек, знакомый с ходом его подготовки.

Для начала майнеров ждут два года налоговых каникул, в продолжение которых они будут обязаны вести бухгалтерский учет; после каникул юридические лица будут платить налог на прибыль, а НДС – не будут; что за налог будут платить частные майнеры, в концепции не сказано.

Концепция пока не принята – до 1 февраля ее доработают и передадут в правительство, знает участник обсуждения документа в Минкомсвязи. Большинство членов рабочей группы поддержало идею налоговых каникул, говорит он; предлагалось продлить каникулы до пяти лет; предлагалось установить еще и критерии промышленного майнинга (по потреблению электроэнергии и вычислительной мощности) и облагать налогом только его, а частный майнинг освободить от налогов вовсе.

Найди майнера

У майнеров круглые сутки одинаковое потребление энергии, как у алюминиевых заводов, объясняет собеседник «Ведомостей» в крупной энергокомпании, вычислить майнера несложно – достаточно проанализировать профиль потребления электроэнергии.

Можно попробовать определить майнера и по его интернет-трафику, но тут майнеру проще спрятаться: трафик можно шифровать и тогда обнаружить его практически нереально, рассуждает Константин Виноградов из фонда Runa Capital, можно искать майнеров там, где дешевая электроэнергия и резко возросло ее потребление. Но и это неэффективно – такой подход неприменим к небольшим майнерам, полагает он, крупные же майнеры могут спрятаться, если распределят мощности или скроются у крупных потребителей энергии.