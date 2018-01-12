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«Коммерсантъ» узнал о частной покупке электростанции для майнинга криптовалют

Впервые в России для майнинга криптовалют могут быть использованы частные электростанции, пишет «Коммерсантъ». Речь идет об активах, входящих в ООО «Губахинская энергетическая компания» (ГЭК), которую у «Т Плюс» Виктора Вексельберга, по официальным данным, приобрела Надежда Симанова. Реальным покупателем, по данным издания, является Алексей Колесник, который в конце декабря 2017 г. возглавил ГЭК.

О Колеснике известно, что в прошлом он возглавлял комитет в Минприроды Татарстана. Ему принадлежит 66% в торгующем топливом ООО «Нордикс-Пермь».

В ГЭК входят Кизеловская ГРЭС мощностью 23,6 МВт, расположенная в Пермском крае, и Сарапульская ТЭЦ - 10 МВт – в Удмуртии. Первая была продана за 30 млн руб., вторая вместе с городскими сетями за 129,3 млн руб.

Сам Колесников подтвердил, что вариант с майнингом он рассматривает на площадке в Удмуртии, но до принятия законодательной базы не будет заниматься им вплотную. Основным проектом бизнесмен называет создание дата-центра. «В перспективе есть идея развить дата-центр: это не только майнинг. К тому же есть закон Яровой о том, что информация должна храниться в России, а дата-центр — это обычная серверная комната»,— пояснил он.

Законодательные нормы для регулирования криптовалюты и блокчейна президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ Подготовить к июлю 2018 г. Сам президент в ходе встречи с главными редакторами российских печатных СМИ и информагентств предостерег от повторения на рынке криптовалют ситуации, в которую попали обманутые дольщики.