Структуры Дерипаски и «Газпрома» получили неожиданные заявки на покупку электроэнергии

Электроэнергии в России слишком много, поэтому ей нашлось виртуальное применение Евгений Разумный / Ведомости

Владельцы электростанций, мощности которых не находят спроса, стали предлагать избыточную электроэнергию в аренду с инфраструктурой. Это предложение вызвало большой интерес у майнеров виртуальных валют. Десятки обращений уже получили в «Евросибэнерго» (входит в En+ Олега Дерипаски).

«У нас существенные резервы мощности в Сибири, на Урале и в европейской части России, оставшиеся после закрытия нескольких производств, – рассказывает представитель «Евросибэнерго». – Это больше 70 площадок с готовой инфраструктурой, включая возможность быстрого подключения к электрическим сетям и подстанциям, и недорогой электроэнергией. В июле мы запустили специализированный сайт с обзором наших площадок, чтобы привлечь инвесторов для создания новых промышленных производств».

После запуска сайта неожиданно основная масса запросов стала поступать от майнеров – это десятки обращений, говорит представитель компании, и заявки разные – от 100 кВт до 30 МВт. Пока сотрудничество в стадии обсуждения, договоры ни с кем не заключались, предупреждает он.

Криптовалюту можно получить двумя способами: купить на бирже за обычную валюту или включить вычислительные мощности в блокчейн – распределенный по разным компьютерам реестр данных, который подтверждает транзакции в криптовалюте, – и получать вознаграждение за их подтверждение.

Последний процесс называется майнингом криптовалюты. Вычислительные мощности обеспечивают видеокарты или асики (ASIC – интегральная схема специального назначения), которые собирают в единую мощную вычислительную систему – ферму. Таким образом, основные вложения майнеров – это покупка видеокарт, электроэнергии и аренда помещений.

Сейчас некоторые майнеры действительно задумались, чтобы устанавливать фермы на электростанциях, говорит владелец майнинговой фермы Тимофей Ра. По его словам, цена на электричество имеет значение, если майнить биткоины, в этом случае стоимость электричества составляет около 30% затрат на майнинг. Если добывать криптовалюту Etherium, доля электричества в затратах будет 10–15%, говорит Ра. По его данным, некоторым майнерам удалось договориться о льготных условиях и они платят не 4,5 руб., а всего 2 руб. за 1 кВт ч.

«Евросибэнерго» обещает на сайте, что наличие инфраструктуры позволит инвесторам экономить время и средства: эффективные мощности «Евросибэнерго» обеспечат долгосрочные низкие тарифы на электроэнергию и тепло. Есть возможность для развития проектов любого масштаба, считает компания.

Среди предложенных площадок – Автозаводская ТЭЦ в Нижегородской области. Резерв мощности составляет 580 МВт, площадь участка – 3,5 га. Огромная площадка предлагается на ТЭЦ-9 в Ангарске (Иркутская обл.). Ее площадь – 141,5 га, резерв мощности – до 166 МВт.

Но первыми такие услуги начали предлагать в ОГК-2 (входит в «Газпром энергохолдинг»), говорит собеседник «Ведомостей» в одной из энергокомпаний. ОГК-2 занимается продвижением промышленных площадок ГРЭС уже два года, подтверждает ее представитель. Интерес проявляют предприятия самых разных отраслей – металлургии, сельского хозяйства, а также IT-индустрии, сейчас у компании несколько проектов с разной степенью проработки, продолжает он, хотя есть и трудности: потребитель рассчитывает на прямой договор поставки электроэнергии, а действующее законодательство отправляет его на оптовый рынок.

Электростанции мощностью более 25 МВт (как у ОГК-2 и «Евросибэнерго») обязаны продавать мощность через оптовый рынок. Потребители, даже заключая прямые договоры с этими станциями по льготной цене, не освобождаются от других платежей на оптовом рынке, объясняет Наталья Порохова из АКРА: например, по договорам о предоставлении мощности (ДПМ). Эти платежи собирает «Совет рынка», а потом распределяет между генерирующими компаниями. В первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) таких платежей больше (кроме ДПМ это еще платежи за Калининград, Крым и Дальний Восток), во второй (Сибирь) – меньше.

Сейчас на майнинг приходится 0,1% энергопотребления в России, оценивает Порохова, хранение и обработка данных очень энергоемки и Россия с ее избыточными мощностями и дешевой электроэнергией может стать для такого бизнеса привлекательной.

Представители большинства крупных энергокомпаний не ответили на запрос. Представитель «Энел Россия» сообщил, что компания таких услуг не оказывает.

В разных регионах цена на электроэнергию разная, говорит интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, выгоднее майнить там, где тариф ниже и природные условия более благоприятны для майнинга, например в Иркутской области или Карелии. Еще выгодно подключать фермы напрямую к «островным» электростанциям, не подключенным к сети, не теряя мощность электроэнергии, не тратя деньги на передачу электроэнергии по сетям и за подключение к сетям, рассуждает интернет-омбудсмен. Его ферма на 1500 асиков потребляет электроэнергии на 3,5 млн руб. в месяц, говорит Мариничев.

Ферма, в составе которой 1000 асиков, потребляет 1,5 МВт и приносит чистую прибыль в $50 000 в месяц, знает собеседник «Ведомостей» из крупной энергокомпании. Сами энергетики не торопятся майнить криптовалюту, пока все на уровне идей, говорит он: есть вопросы юридического характера, нет законодательства, которое регулировало бы эти процессы.

В этом году цена электричества впервые не стала определяющей в майнинге, говорит основатель фонда Bitcoin Fund Анатолий Князев: менее трети затрат. По словам Князева, российские электростанции с февраля активно предлагают свои услуги майнерам.

Майнеры устанавливают фермы на пустующих промышленных предприятиях, говорит Виктор Шпаковский, сооснователь и партнер The Token Fund, это выгодно тем, у кого больше 1000 ферм (1000 асиков или 5000 видеокарт). Как правило, им продают электричество по 1,5 руб. за 1 кВт ч и сдают помещение по рыночной цене. В холодное время года тепло, вырабатываемое фермами, иногда идет на обогрев помещения.

«Ведомостям» удалось связаться с собственником одного промышленного предприятия в Подмосковье и подтвердить, что возможность установить майнинговую ферму там действительно есть.