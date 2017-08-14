Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: Nvidia заработала на майнерах
У производителя видеокарт Nvidia за последний квартал на 61% выросла выручка от продажи оборудования
Причиной стала популярность криптовалюты, для создания которой используют видеокарты
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Nvidia заработала на майнерах
Максим Стулов / Ведомости
Nvidia заработала от продажи оборудования и интеллектуальной собственности компании за II квартал текущего финансового года $251 млн, следует из отчета компании. Это на 61% больше, чем в I квартале 2017 г., и на 54% больше, чем во II квартале предыдущего года.
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