У производителя видеокарт Nvidia за последний квартал на 61% выросла выручка от продажи оборудования

Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: Nvidia заработала на майнерах

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Nvidia заработала на майнерах Максим Стулов / Ведомости

Nvidia заработала от продажи оборудования и интеллектуальной собственности компании за II квартал текущего финансового года $251 млн, следует из отчета компании. Это на 61% больше, чем в I квартале 2017 г., и на 54% больше, чем во II квартале предыдущего года.