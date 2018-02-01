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Курс евро превысил 70 рублей

Евро и доллар растут на Московской бирже, свидетельствуют данные торгов. К 15.55 мск курс евро вырос на 24 коп. до 70,04 , курс доллара на 5 коп. до 56,25 руб.

Рост евро по отношению к рублю отражает изменения курса доллара к евро на глобальных рынках, говорит главный экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин. «Пожалуй, других оснований для его роста нет: курс рубля достаточно стабилен несмотря на изменение цен на нефть, а бюджетное правило работает эффективно, а отток капитала из российской экономики остается низким», – считает он.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent подорожала на 0,8% до $69,46 , мартовский фьючерс WTI – на 0,85% до $65,29, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже .

Поддержку евро оказывают и планы ЕЦБ завершить программу покупки облигаций после сентября этого года, говорит аналитик «БК Сбережение» Сергей Суверов. Кроме того, Германия, как крупнейшая страна еврозоны, в 2016 г. имела больше 250 млрд евро торгового профицита в отличие от дефицита торгового баланса в США, указывает Суверов, а рост ВВП еврозоны в 2017 г. превысил 2%.