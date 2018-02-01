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ЦБ получил три заявки на участие в регулятивной «песочнице»

Банк России получил заявки трех потенциальных участников регулятивной «песочницы» по финансовым технологиям, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах встречи участников Ассоциации банков России с руководством ЦБ. «К нам обратились две кредитные организации и одна коммерческая организация, которые предложили свои проекты для тестирования в "песочнице". Я думаю, что мы с них и начнем», - сказала Скоробогатова.

Она пояснила, что ЦБ оценивает эти проекты как потенциальных участников тестирования, поэтому делать выводы об успехе этих предложений рано. «Сейчас мы вырабатываем сами процедуры по отбору заявок, по этапам прохождения и по методам тестирования технологий в "песочнице". При этом параллельно будем с коллегами из других министерств и ведомств делать экспертный совет», - отметила первый зампред ЦБ. Она напомнила, что экспертный совет будет принимать участие в отборе заявок и работе с участниками «песочницы».

В октябре президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России к 20 декабря 2017 г. представить предложения по созданию на базе ЦБ регулятивной площадки в виде «песочницы».

Regulatory sandboxes (регулятивные «песочницы») - особый набор правил, который позволяет инновационным компаниям протестировать свои продукты и услуги в ограниченной среде без риска нарушить финансовое законодательство. К примеру, бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагал передать криптовалюты на временное регулирование именно в такую «песочницу». На экспериментальной площадке можно протестировать проекты с использованием удаленной идентификации клиента, использованием социальных сетей и мессенджеров для проведения операций, а также проекты, связанные с блокчейном.