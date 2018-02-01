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Набиуллина обещала не допустить перегрева рынка потребкредитования

Банк России примет меры по недопущению перегрева рынка потребительского кредитования, пообещала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании президиума Госсовета в четверг.

«Восстановление потребительского кредитования - это тоже хорошо: восстанавливается спрос, больше спроса на продукцию промышленности, но здесь не должно быть перегрева, потому что потребительское кредитование должно расти темпом, сопоставимым с ростом доходов населения, и, конечно, должно сопоставимо быть с кредитами реальному сектору экономики. Поэтому мы здесь будем корректировать регулирование для того, чтобы банкам было интереснее кредитовать не только потребительские кредиты, но и кредиты реальному сектору экономики», - заявила председатель ЦБ.

По данным ЦБ и Росстата, за 2017 г. объем кредитов, выданных банками физическим лицам, вырос на 13,2% до 12,2 трлн руб., тогда как реальные располагаемые доходы снизились на 1,7%. В прошлом году выросло как общее число кредитов, выданных на покупку потребительских товаров (на 20,9%), так и их средний размер (на 12,9%, соответственно – до 141 200 руб.).