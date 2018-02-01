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ЦБ ужесточит требования к резервам банков при кредитовании слияний-поглощений

Не любое кредитование предприятий эффективно с точки зрения экономического роста, заявила на заседании президиума Госсовета в четверг председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы посмотрели, что значительная часть банков и значительная часть кредитов, которые дают предприятиям, даются на финансирование сделок слияния и поглощения. Например, по четырем банкам — на 2,5 трлн руб. даны кредиты предприятиям не на развитие производства, а на покупку-продажу предприятий», — пояснила Набиуллина. «По сути, это означает, что выше риски, потому что предприятие должно обслуживать не только процент по ставкам, которые взяты на развитие производства, но и кредит, который взят собственником на покупку активов», — добавила председатель ЦБ. «Поэтому мы будем вводить дифференцированные требования к резервам: если банк кредитует компанию на развитие производства — будут меньше резервы. Если будет кредитование как раз таких финансовых сделок — сделок слияния и поглощения, будут повышенные требования к резервам», — заявила Набиуллина.

Для банков, кредитующих слияния и поглощения предприятий, требования ЦБ будут повышены, для кредитующих развитие производства — понижены, сказала Набиуллина, отвечая на уточняющий вопрос президента Владимира Путина, который вел заседание. «В том смысле, что им потребуются меньшие резервы, если они будут анализировать финансовое состояние предприятий. И, безусловно, мы будем учитывать риски, потому что банки – это не просто инвесторы, которые рискуют своими деньгами», — добавила руководитель ЦБ.