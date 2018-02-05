ВТБ разместит 6 февраля однодневные бонды на 75 млрд рублей

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Минфин в феврале увеличит закупки валюты до очередного рекорда

C 7 февраля по 6 марта Минфин направит на покупку валюты 298,1 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов, говорится в сообщении ведомства. Ежедневный размер интервенций по сравнению с январем увеличится на 4%.

В феврале Минфин ожидает получить 293,6 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов. Кроме того, фактические нефтяные сверхдоходы по итогам января оказались выше прогнозных на 4,5 млрд руб.

Исходя из этого, Минфин в период с 7 февраля по 6 марта закупит иностранную валюту на 298,1 млрд руб. Ежедневные интервенции составят 15,7 млрд руб.

С 15 января по 6 февраля Минфин планировал направить на покупку валюты 257 млрд руб. – 15,1 млрд руб. ежедневно. Эта сумма стала рекордной за всю историю закупочных интервенций, которые Минфин начал проводить с февраля 2017 г. Теперь, в феврале, на эти цели ежедневно будет тратиться на 4% больше.

Валюта приобретается на дополнительные по сравнению с заложенными в бюджете доходы от нефти в рамках бюджетного правила для стабилизации курса рубля и уменьшения зависимости российской экономики от углеводородов. Валюта закупается в пропорции 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов, впоследствии средства идут на пополнение госрезервов.

Всего по итогам 2017 г. за счет покупки валюты Минфин пополнил резервы на 841,8 млрд руб.

Рост закупок в 2018 г. объясняется переходом Минфина на новую формулу: теперь суммы операций зависят не от прогнозного, а от фактического курса рубля и долларовой цены на нефть.