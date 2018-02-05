ВТБ разместит 6 февраля однодневные бонды на 75 млрд рублей

Для
сокращения экспансии госсектора в
экономику госкомпаниям и их «дочкам»
следует запретить покупать акции частных
компаний, предлагает Центр стратегических
разработок (ЦСР) Алексея Кудрина в
докладе «Эффективное управление
госсобственностью в 2018–2024 гг. и до 2035 г.».
Проблема
разрастания госсектора может решаться
помимо базовой предпосылки в виде наличия
политической воли не только в рамках
приватизации и введения мониторинга
стратегических компаний, указывают в
ЦСР.
Кроме введения моратория на создание новых
госкорпораций ЦСР предлагает ряд ограничений для существующих структур.
Так,
ЦСР считает необходимым запретить компаниям с
госучастием более 50% приобретать
непрофильные активы и покупать, в том
числе их «дочкам», акции частных компаний.
Кроме
того, предлагается ввести право вето
для независимых директоров, в случае
если условия сделки по отчуждению
имущества являются неконкурсными или когда приобретение связано с расширением
непрофильных активов.
Вместе
с тем эксперты предлагают запретить участвовать в приватизации
в качестве покупателей «дочкам» госкомпаний
с долей государства более 25%, а также
ограничить создание госкомпаниями
хозяйственных обществ в секторах, где
соответствующие товары и услуги могут
производить частные компании.
По
данным ЦСР, доля государства в российской
экономике с 2006 г. к 2016 г. выросла более
чем на 6 п. п., до 46%.
Конкурентные
механизмы рынка заменяются административным
ресурсом и лоббизмом,
при этом
государство проявляет себя как менее
эффективный собственник по сравнению
с частными структурами, отмечают в
ЦСР. Фактически госпредприятия
превращаются в многоступенчатые
бюрократические пирамиды административного
контроля и формальной отчетности,
заключают эксперты.
В
своем докладе авторы предлагают повысить
общую эффективность управления
госсобственностью, сделав акцент на
системном принципе «объясняй или
продавай», введении более открытых
корпоративных процедур для госкомпаний,
расширении условий частной инициативы
и усложнении процессов увеличения
госсектора.