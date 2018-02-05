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Бинбанк подал иск о банкротстве совладельцев «Тракторных заводов»

Находящийся на санации Бинбанк подал в Арбитражный суд Москвы заявления о признании банкротами совладельцев «Концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) Альберта Бакова и Михаила Болотина.

Оба заявления поданы 1 февраля, следует из данных картотеки суда. Исковое заявление в отношении Болотина оставлено без движения до 6 марта, заявление в отношении Бакова пока не принято судом к рассмотрению. Сумма исковых требований Бинбанка не названа.

Задолженность предприятий крупнейшего машиностроительного концерна России превышает 85 млрд руб. Внешэкономбанк уже подал иск о признании КТЗ банкротом, сумма исковых требований составляет 68,5 млрд руб. Бинбанк уже заявлял о намерении обратиться в суд с заявлениями о банкротстве совладельцев КТЗ. Ранее иск о банкротстве бизнесмена Болотина подавала российская лизинговая компания «Трансфин-М», пытаясь взыскать около 1 млрд рублей, но арбитраж признал его необоснованным.

В прошлом году руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что считает невозможным и бесполезным финансовое оздоровление КТЗ. По его словам, предприятие «находится в крайне тяжелом финансовом положении, там огромные долги», его нужно обязательно банкротить. Концерн будет полностью передан в управление «Ростеху», который уже контролирует предприятия его военного дивизиона.

В состав КТЗ входят 14 машиностроительных предприятий, которые производят технику для сельского хозяйства, строительства, железнодорожной инфраструктуры и Минобороны. На предприятиях концерна работают около 19 000 человек.