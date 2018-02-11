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Финансы
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В работе Райффайзенбанка произошел сбой

Ведомости
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Райффайзенбанк сообщил о проблемах с проведением операций по картам банка в банкоматах, торговых точках и интернете. В банке пообещали устранить неполадки в течение часа.

«Причина появления неполадок была выявлена, и наши специалисты активно работают над скорейшим устранением», – говорится в сообщении банка в Twitter.

Сбой произошел после обновления системы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на call-центр банка. Нарушена работа всех систем банка, в том числе мобильного приложения. Проблемы наблюдаются по всей России. 

Стиль жизни
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Фигуристка Медведева прокомментировала свой рекорд на Олимпиаде в Пхенчхане

Ведомости
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Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу в командном турнире Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Она набрала 81,06 балла, обновив мировой рекорд. Предыдущий рекорд (80,85 балла) также принадлежал Медведевой.

Фигуристка рассказала, что была очень сосредоточена во время выступления, «даже слишком». «Немножко нервничала, но по ходу программы нужно было с этим справиться. Попробовала, и вроде бы у меня получилось. Ощущения спокойные, потому что впереди еще много работы», – приводит слова спортсменки «Чемпионат.com».

Свой результат Медведева прокомментировала так: «Я никогда не горжусь собой. Могу гордиться командой, родителями, тренерами. А я должна работать и показывать лучшие результаты».

Второе место в короткой программе заняла итальянка Каролина Костнер (75,10 балла), на третьем – канадка Кэйтлин Осмонд (71,38 балла).

Самые яркие костюмы церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане

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Технологии
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Запуск ракеты-носителя «Союз» перенесли в последний момент

Ведомости
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Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-08» в последний момент был перенесен на резервную дату – 13 февраля, сообщает «Роскосмос». Запуск должен был состояться в воскресенье в 11.58 мск с космодрома Байконур.

«На старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей, причины выясняются», – говорится в сообщении госкорпорации.

Запуск могли перенести из-за проблем в системе управления ракеты-носителя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. «Там мог возникнуть конфликт или ошибка в работе компьютерной системы. Это будет проверяться в первую очередь», – сказал собеседник агентства. 

Космический грузовик «Прогресс» должен был доставить на Международную космическую станцию более 2 т различных грузов, в том числе топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

Как «Союз» готовят к запуску на МКС

Политика
Новости

В минсельхозе Забайкалья прошли обыски после задержания чиновников

Ведомости
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Следователи и полиция провели обыск в министерстве сельского хозяйства Забайкальского края, были изъяты документы, сообщили в краевом управлении Следственного комитета России. Накануне были задержаны министр сельского хозяйства Забайкалья Михаил Кузьминов и его заместитель Ирина Малакшинова.

Чиновники подозреваются в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. По версии следствия, они «вводили в заблуждение» сельхозпроизводителей при выплате им компенсаций ущерба от природных катаклизмов. От действий чиновников пострадали не менее семи человек, которым причинен ущерб на сумму более 10,5 млн руб.

После возбуждения уголовного дела Кузьминов подал заявление об увольнении. В ближайшее время ему и Малакшиновой будет предъявлено обвинение. Следователи намерены ходатайствовать в суде об аресте подозреваемых. 

Политика
Новости

«Ростех» допустил возможность продажи С-400 США

Ведомости
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«Ростех» может продать США российские зенитные ракетные комплексы С-400, если Вашингтон изъявит такое желание, заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов в интервью газете The Washington Post. «С-400 – не система для нападения, это оборонительная система. Мы можем продать ее и американцам, если они захотят», – сказал Чемезов.

Журналист издания спросил, какова стратегическая цель поставки систем С-400 Турции, которая является членом НАТО. «Проблемы с точки зрения стратегии здесь нет. И я не вижу никаких проблем для России с точки зрения безопасности», – ответил Чемезов. Он отметил, что многие государства хотели бы иметь такое вооружение, поэтому спрос на него большой.

Контракт на поставку Турции систем противовоздушной обороны С-400 был подписан в сентябре 2017 г. Стоимость сделки составила более $2 млрд.

С-400 «Триумф» – зенитно-ракетная система и система противоракетной обороны большой дальности. Максимальная дальность поражения – 400 км. Максимальная высота поражения – 27 км. Заказчики – Россия, Китай, Турция.

Новое оружие России

Политика
Новости

Белый дом поддержал Израиль в конфликте на сирийской границе

Ведомости
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США признают и поддерживают право Израиля на самозащиту, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, комментируя ситуацию на сирийско-израильской границе. Она призвала Иран «прекратить провокации» и действовать в направлении установления мира.

Такую же позицию высказала и представитель госдепартамента США Хизер Науэрт. По мнению госдепа, ответственность за эскалацию конфликта на сирийско-израильской границе несет Тегеран. «США глубоко обеспокоены эскалацией напряженности в районе израильской границы и решительно поддерживают право Израиля на самооборону», – приводит Reuters слова представителя госдепа.

Израильские военные в ночь на 10 февраля обнаружили в воздушном пространстве страны иранский беспилотник, запущенный с территории Сирии. Расценив это как провокацию, Израиль атаковал военные объекты в Сирии. Сирийские системы противовоздушной обороны отразили атаку. В результате был сбит один израильский самолет, пилоты успели катапультироваться. Потери среди сирийцев и материальный ущерб уточняются.

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с обострением конфликта на сирийской границе. МИД призвал все стороны «проявлять сдержанность» и избегать действий, которые могут осложнить ситуацию.

Политика
Новости

В Сирии сбит турецкий военный вертолет

Ведомости
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В субботу, 10 февраля, в Сирии разбился турецкий военный вертолет, погибли двое военнослужащих, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он пообещал, что террористы, сбившие вертолет, «жестоко ответят за свои преступления».

Эрдоган рассказал о ходе антитеррористической операции «Оливковая ветвь», которую проводит Турция на северо-западе Сирии. По его словам, в ходе нее уже ликвидировано более 1000 террористов. «Буквально накануне в Африне были уничтожены крупные склады террористов», – цитирует Эрдогана агентство «Анадолу».

«Возможно, мы лишимся вертолета, однако потери террористов будут в разы больше. Турция полна решимости ликвидировать угрозу терроризма у своих границ и добьется этого», – заключил турецкий президент.

Военную операцию «Оливковая ветвь» армия Турции начала 20 января. Турецкие войска собираются освободить от террористов сирийский район Африн, а также сирийские земли вдоль границы с Турцией.

Политика
Новости

В Красноярском крае возбуждено дело после гибели восьми человек в ДТП

Ведомости
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После гибели восьми человек в ДТП в Красноярском крае возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

Утром 10 февраля под Красноярском водитель автомобиля Honda Odyssey выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Камазом». В результате погибли восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних детей.

Следователи установили, что водитель Honda осуществлял регулярные транспортные перевозки по маршруту село Дзержинское – Красноярск. При этом у него не было необходимых разрешительных документов.

«Пассажиров он подыскивал через социальные сети, разместив на своей персональной странице объявление об оказании услуг по перевозке за вознаграждение», – сообщили в СКР. Все пассажиры автомобиля и сам водитель погибли. 

Политика
Новости

МИД России обеспокоен атакой Израиля на военные объекты в Сирии

Ведомости
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Министерство иностранных дел России обеспокоено атакой израильских ВВС на военные объекты в Сирии. «Особую озабоченность вызывает опасность эскалации напряженности внутри и вокруг зон деэскалации в Сирии, создание которых стало важным фактором снижения насилия на сирийской земле», – говорится в сообщении ведомства.

МИД призвал все стороны конфликта «проявлять сдержанность» и избегать действий, которые могут осложнить ситуацию. В ведомстве назвали недопустимым создание угроз для жизни российских военнослужащих, находящихся в Сирии.

Ранее сообщалось, что израильские военные в ночь на 10 февраля обнаружили в воздушном пространстве страны иранский беспилотник, запущенный с территории Сирии. Расценив это как провокацию, Израиль атаковал военные объекты в Сирии. Сирийские системы противовоздушной обороны отразили атаку. В результате был сбит один израильский самолет, пилоты успели катапультироваться. Потери среди сирийцев и материальный ущерб уточняются.

Израиль попросил Россию вмешаться и предотвратить эскалацию ситуации в Сирии, пишет газета The Times of Israel со ссылкой на дипломатические источники. Представители Израиля отметили, что не заинтересованы в усугублении насилия в Сирии. 

Политика
Новости

Глава Дагестана назвал Путина инициатором борьбы с коррупцией в регионе

Ведомости
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Борьба с коррупцией в Дагестане инициирована президентом России, заявил врио главы республики Владимир Васильев. «Дело пошло – президент дал и поставил задачу. Борьба с коррупцией и теневой экономикой в Дагестане будет продолжаться при поддержке – я это чувствую – населения нашей республики», – сказал Васильев в эфире канала «Россия 1».

5 февраля сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана, двух его заместителей и экс-министра образования и науки республики. В этот же день Васильев отправил правительство Дагестана в отставку. Задержанных доставили спецрейсом в Москву, где они были арестованы. Им предъявлены обвинения в хищении бюджетных средств.

По результатам проверок Генпрокуратуры в Дагестане возбудили более 70 уголовных дел и около 450 дел об административных правонарушениях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры. В целом, выявлено более 2400 нарушений закона.

В субботу в Дагестан с рабочей поездкой прибыл генеральный прокурор России Юрий Чайка. Он провел рабочее совещание с участием врио главы Дагестана Васильевым, в ходе которого представил нового главного прокурора республики Дениса Попова.

Технологии
Новости

Кадыров рассказал о решении купить биткойны

Ведомости
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Глава Чечни Рамзан Кадыров решил купить биткойны, чтобы «следить за развитием криптовалюты». Об этом он написал в своем Telegram-канале. При этом он отметил, что инвестиция в биткойны – «штука сомнительная» и «можно потерять все деньги», потому что нет никакой страховки и развито мошенничество в сфере криптовалют.

Кадыров считает, что криптовалюты должны регулироваться законодательством, но не должны запрещаться. «Главное, обезопасить граждан от финансовых пирамид и других мошеннических схем», – написал он.

Глава Чечни добавил, что «в постоянно меняющемся мире технологий нужно самому совершенствоваться». Он напомнил, что в республике также планируют использовать технологию блокчейна. Ранее Кадыров сообщал, что в Чечне создана рабочая группа по внедрению блокчейна. 

Кто разбогател на криптовалюте

Стиль жизни
Новости

Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане

Ведомости
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Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Дистанцию в 1500 м он преодолел за 2 мин. 10,687 сек. Это первая медаль, завоеванная россиянами на Олимпиаде-2018.

Елистратов - чемпион мира 2015 г. на дистанции 1500 м, на домашней Олимпиаде в Сочи он победил в эстафете.

Первое место занял южнокорейский спортсмен Лим Хё Джун. Он обновил олимпийский рекорд, пройдя дистанцию за 2 мин. 10,485 сек. Серебро досталось голландцу Шинки Кнегту (2 мин. 10,555 сек.).

Российские спортсмены выступают на Играх-2018 в нейтральном статусе. Это означает, что они не могут использовать национальную символику, а во время награждения спортсменов из России звучит не российский, а олимпийский гимн.

Самые яркие костюмы церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане

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