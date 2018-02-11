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В работе Райффайзенбанка произошел сбой

Райффайзенбанк сообщил о проблемах с проведением операций по картам банка в банкоматах, торговых точках и интернете. В банке пообещали устранить неполадки в течение часа.

«Причина появления неполадок была выявлена, и наши специалисты активно работают над скорейшим устранением», – говорится в сообщении банка в Twitter.

Сбой произошел после обновления системы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на call-центр банка. Нарушена работа всех систем банка, в том числе мобильного приложения. Проблемы наблюдаются по всей России.