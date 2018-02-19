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Регулятор ограничил операции одного из крупнейших латвийских банков

Комиссия рынка финансов и капитала Латвии (FCMC) ограничила платежи латвийского банка ABLV по требованию Европейского центробанка (ЕЦБ). Об этом говорится в сообщении регулятора.

В частности, FCMC запретил банку проводить дебетовые операции во всех валютах с 19 февраля. Это временное ограничение, однако в сообщении не уточняются никакие сроки. «Мы будем продолжать сотрудничать с ЕЦБ для дальнейшего наблюдения», – приводятся в сообщении слова председателя FCMC Петерса Путниньша.

Это решение связано с необходимостью дать банку достаточно времени на проведение мер по стабилизации ситуации, говорится в сообщении ABLV. Банк принял решение заложить часть ценных бумаг, на что в обмен просит Банк Латвии выдать кредит в размере до 480 млн евро, уточняется там же. «У страны не просим ни цента, просим купить имеющиеся у нас ценные бумаги высокого качества», - приводит ABLV на своей странице в Facebook слова председателя правления банка Эрнеста Берниса.

Ранее минфин США закрыл доступ ABLV к американской финансовой системе. Этот банк занимался отмыванием денег, а также содействовал незаконным транзакциям и коррупции, объяснило свое решение американское ведомство.

ABLV был основан в 1993 г. Сегодня это «крупнейший независимый частный банк» в Латвии с представительствами группы во многих странах СНГ, уточняется на его сайте. Контрольный пакет акций принадлежит Эрнесту Бернису и Олегу Филю. Среди клиентов банка есть и российские компании. Например, «Уралхим».