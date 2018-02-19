Финансы

Новости

Минфин предложил отменить прямое возмещение убытков для аварий со многими участниками

Минфин России предложил отменить принятую недавно поправку в закон об ОСАГО о распространении порядка урегулирования по прямому возмещению убытков (ПВУ) на дорожные происшествия с участием более двух автомобилей. Как заявил собеседник «Интерфакса», «с принятием этой инициативы законодатели явно поторопились». Банк России пока не определил позицию относительно изъятия этого положения из закона об ОСАГО.

Последние изменения в порядке применения урегулирования по ПВУ при ДТП с участием более двух автомобилей в ОСАГО вступили в силу с осени 2017 г. До этого при ПВУ автовладелец обращался за возмещением в компанию, с которой у него заключен договор ОСАГО во всех случаях, если столкнулись только два автомобиля, нет пострадавших, а у обоих водителей есть полисы ОСАГО.

«Распространение прямого возмещения убытков на ДТП с более чем двумя транспортными средствами искажает суть страхования гражданской ответственности, в большей степени приближая этот вид страхования к добровольному страхованию каско», - говорится в материалах Минфина, направленных для обсуждения экспертам и ведомствам. Все нормы закона об ОСАГО, регулирующие положения о ПВУ, взаиморасчеты между страховщиками, порядок осуществления компенсационных выплат установлены в законе об ОСАГО для одного страховщика, одного потерпевшего и одного виновника, отмечают в ведомстве.

«Сложности возмещения убытков и проведения компвыплат при увеличении числа участников по ПВУ возникнут в том числе в случае обоюдной вины в ДТП или банкротства одного из страховщиков», - сообщил собеседник агентства.

В конце прошлого года был принят ряд поправок в закон об ОСАГО, в них были включены новые положения о расширении ПВУ и усовершенствовании порядка европротокола, некоторые положения носят отсроченный характер. Для небольших ДТП без пострадавших людей была создана возможность урегулировать событие по европротоколу в ОСАГО, если участники ДТП не согласны относительно определения виновника аварии и ее обстоятельств. Формат европротокола в ОСАГО в действующей редакции предполагает не более двух участников ДТП.

С1 июля 2018 г. сумма выплат по европротоколу в большинстве регионов России увеличивается с 50 000 до 100 000 руб. Но это положение будет работать при условии создания для водителей бесплатного мобильного приложения, которое в известном смысле должно заменить сотрудника ГИБДД, «привязать» к местности ДТП и передать данные о происшествии страховщику в режиме реального времени.

Как сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев в понедельник, «в конечном итоге надо прийти к тому, чтобы европротокол оформлялся во всех случаях, когда в ДТП нет пострадавших людей, не причинен ущерб жизни и здоровью». Однако это - перспектива.