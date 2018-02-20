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ЦБ отозвал лицензию у банка «Мастер-капитал»

Банк России с 20 февраля отозвал лицензию у московского банка «Мастер-капитал», говорится в сообщении регулятора. Банк по величине активов на 1 февраля занимал 302-е место в российской банковской системе, следует из данных его отчетности.

По данным ЦБ, деятельность банка была ориентирована на обслуживание интересов его собственника: кредитование заемщиков, связанных с конечными бенефициарами банка, привело к образованию на его балансе «значительного объема проблемных активов». Проведенная по требованию регулятора оценка кредитного риска выявила существенное снижение капитала банка и основания для осуществления мер по предупреждению банкротства.

Руководство и собственники «Мастер-капитала» не приняли мер по нормализации его деятельности, в связи с чем ЦБ принял решение об отзыве лицензии. Решение, в частности, связано с неисполнением «Мастер-капиталом» законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ.

В банк назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

Банк является участником системы страхования вкладов. В соответствии с законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика.