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«Ингосстрах» назвал размер потерь в «Открытии» и Промсвязьбанке

В 2017 г. объем размещенных средств «Ингосстраха» в санируемых банках «Открытие» и Промсвязьбанке снизился в 5-6 раз, «до величины ниже порога существенности с точки зрения аудиторской оценки», заявил сегодня гендиректор страховой компании Михаил Волков.

Такие размещения уже практически не влияют на результаты деятельности компании, подчеркнул он, отметив ряд неприятных моментов. «Для нас банк "Открытие", Промсвязьбанк, Бинбанк и Московский кредитный банк (о котором было много слухов за прошедший период) являлись ключевыми партнерами в банковском сегменте, в том числе с точки зрения организации продаж продуктов "Ингосстраха", - констатировал Волков.

По его словам, в банке «Открытие» и в Промсвязьбанке у «Ингосстраха» были депозиты и другие финансовые инструменты. »В результате нам пришлось с потерями доходности выходить из депозитов и продавать ценные бумаги с убытками», - признался Волков. Но основные суммы размещений затронуты не были, а потери измерялись десятками миллионов рублей, то есть они несущественно повлияли на итоговый результат инвестиционной деятельности страховщика.

В 2017 г. «Ингосстрах» получил 6,6 млрд руб. инвестдохода, чистая прибыль по отраслевым стандартам бухгалтерского учета (ОСБУ) составила 10,9 млрд руб. (минус 26% к 2016 г.). В 2018 г., отметил Волков, компания ожидает более стабильной ситуации в банковском сегменте.