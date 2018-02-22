Аксаков попросил ФАС и ЦБ проверить тарифы на смс-оповещение банков
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков направил обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Банк России с просьбой проследить за тарифами операторов связи на смс-оповещение граждан о банковских операциях.
«Я обратился в ФАС и в ЦБ с тем, чтобы операторы, поняв, что они могут неплохо зарабатывать на этой информации, не начали увеличивать цену за смс-сообщения», - сказал Аксаков ТАСС.
Парламентарий выразил обеспокоенность тем, что операторы могут повысить тарифы после принятия Госдумой закона об обязанности информировать население об изменении размера долга по кредитным картам.
Утвержденные Госдумой поправки обязывают кредитора информировать о задолженности и остатке кредитного лимита на кредитной карте по смс или электронной почте. В случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.