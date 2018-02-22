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Аксаков попросил ФАС и ЦБ проверить тарифы на смс-оповещение банков

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков направил обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Банк России с просьбой проследить за тарифами операторов связи на смс-оповещение граждан о банковских операциях.

«Я обратился в ФАС и в ЦБ с тем, чтобы операторы, поняв, что они могут неплохо зарабатывать на этой информации, не начали увеличивать цену за смс-сообщения», - сказал Аксаков ТАСС.

Парламентарий выразил обеспокоенность тем, что операторы могут повысить тарифы после принятия Госдумой закона об обязанности информировать население об изменении размера долга по кредитным картам.

Утвержденные Госдумой поправки обязывают кредитора информировать о задолженности и остатке кредитного лимита на кредитной карте по смс или электронной почте. В случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

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Финансы
Новости

Госдума обязала банки информировать владельцев кредитных карт о долгах

Ведомости
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Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон, обязующий кредиторов информировать заемщиков о задолженности и остатке кредитного лимита по кредитной карте, сообщает ТАСС.

Закон предусматривает, что кредитные организации после совершения заемщиком каждой операции с использованием кредитной карты обязаны информировать его о размере его текущей задолженности и о доступной сумме кредита. Эта информация будет предоставляться по sms или электронной почте.

Соответствующие поправки вносятся в закон «О национальной платежной системе». Если их одобрит Совет Федерации и подпишет президент, закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

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Политика
Новости

Ростуризм призвал прекратить продажу путевок с перевозкой Azur air после 19 марта

Ведомости
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Федеральное агентство по туризму призвало туроператоров прекратить продажу путевок, включающих в себя перевозку рейсами крупнейшей российской чартерной авиакомпании Azur Air после 19 марта. Такое заявление опубликовано на сайте ведомства.

В начале февраля Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании до 20 марта. Такое решение было принято по итогам проверки, которая выявила «несоответствия и недостатки» в поддержании «летной годности воздушных судов и организации летной работы» перевозчика.

Росавиация предписала Azur Air прекратить бронирования и выписки билетов по договорам с туроператорами, а также продажи собственных билетов с вылетами после 19 марта. Однако в Росавиацию продолжает поступать информация о том, что билеты на рейсы Azur Air после этой даты по-прежнему оформляются, отмечается в сообщении Ростуризма.

Агентство предупреждает, что это «может привести к массовым нарушениям прав пассажиров (туристов) и образованию социальной напряженности в стране».

Росавиация обещала, что при устранении всех нарушений с Azur Air будут сняты все ограничения и компания сможет продолжить полеты.

Azur Air – восьмая по пассажиропотоку авиакомпания в России и крупнейшая среди чартерных перевозчиков. Авиаперевозчик аффилирован с турецким туроператором Anex Tour. В 2017 г. компания перевезла 3,7 млн пассажиров. Ее парк состоит из 20 самолетов Boeing.

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

Выбор редактора
Политика
Новости

Песков ответил на слова Серебрякова о хамстве как национальной идее России

Ведомости
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова актера, исполнителя главной роли в фильме «Левиафан» Алексея Серебрякова о том, что национальная идея России заключается в «силе, наглости и хамстве». «Кремль не относится к его позиции», — сказал Песков журналистам на вопрос о том, как в Кремле относятся к позиции актера.

О том, что национальная идея России заключается в «силе, наглости и хамстве», Серебряков заявил в интервью журналисту Юрию Дудю, выложенном на YouTube 20 февраля. «Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х гг.», — отметил актер.

При этом он признался, что хочет жить в России (Серебряков живет в Канаде с 2012 г.). «Я тоже хочу жить внутри этой культуры и внутри этого языка. Я — русский человек. У культуры нет национальности. Я скоро буду жить в России. Когда мои дети поступят в институт, я вернусь», — сказал актер.

Некоторые коллеги Серебрякова негативно отреагировали на его слова. В частности, режиссер Андрей Кончаловский назвал высказывание актера «одним из миллиона других» мнений. «Честно говоря, у меня, кроме сочувствия к Алеше, ничего нет. Надеюсь, что он по-прежнему будет сниматься в России, чтобы жить, потому что там он вряд ли кому-то нужен», — сказал режиссер в интервью РБК.

На слова актера также отреагировали в Госдуме. «Если он не желает любить свою родину, то и работать ему здесь не стоило, и деньги получать. С его стороны это не очень логично и подловато», — заявил RT первый зампред комитета по культуре Владимир Бортко.

Серебряков после критики не отказался от своего мнения. «Я просто дал интервью, оно не письменное, есть на экране. Я что сказал, то и сказал», - сказал он телеканалу RT.

Президент Владимир Путин в 2016 г. заявил, что в России может быть только одна национальная идея - патриотизм.

Политика
Новости

В «Шереметьево» задержали руководителя штаба Навального

Ведомости
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В московском аэропорту «Шереметьево» задержали начальника штаба Алексея Навального Леонида Волкова. Об этом он сообщил в Twitter.

20 февраля в «Шереметьево» также задержали директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова. Он был арестован на 10 суток за нарушение правил проведения публичных мероприятий (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

Во вторник полиция приходила в ФБК для беседы с Навальным. Ранее политик предполагал, что его могут арестовать за митинг 28 января ближе к выборам президента, чтобы он был изолирован на это время. 28 января в российских городах прошли акции протеста против участия в выборах – «Забастовка избирателей», организованные Навальным. Не во всех городах акции были согласованы властями. В частности, организаторы не согласовали их в Москве и Санкт-Петербурге.

Почти сразу после митинга были задержаны пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш и пресс-секретарь штаба Навального Руслан Шаведдинов. В день митинга они вели 14-часовую трансляцию на YouTube. Ярмыш была арестована на пять суток, Шаведдинов — на восемь. Им также вменили нарушение правил проведения публичных мероприятий.

«Забастовка избирателей» в городах России

Политика
Новости

Песков переадресовал Минобороны вопрос о новейших истребителях Су-57 в Сирии

Ведомости
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков переадресовал Министерству обороны России вопрос о новейших российских истребителях пятого поколения Су-57 в Сирии. Пескова попросили прокомментировать информацию об отправке Су-57 на авиабазу Хмеймим.

«Это — в Министерство обороны. Президент является главнокомандующим, но все-таки это вопрос, больше относящийся к компетенции Министерства обороны», — сказал Песков журналистам.

В среду, 21 февраля, в Twitter появились фото и видео, на которых видно, как российские военные самолеты заходят на посадку на авиабазу Хмеймим в Сирии. В том числе на видео запечатлены два истребителя пятого поколения Су-57 (ранее назывались Т-50).

Переброска новейших самолетов в Сирию может означать желание России продемонстрировать решительные намерения в связи с операцией правительственных сил в пригороде Дамаска (Восточная Гута). 

У России появился Су-57

Бизнес
Новости

Glencore готова к новым поглощениям, если будет возможность

Ведомости
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У Glencore есть финансовые средства, чтобы проводить новые поглощения, если появятся соответствующие возможности, заявил журналистам гендиректор компании Айван Глазенберг. «Мы работаем оппортунистически. Сейчас у нас на радаре нет значимых идей, но посмотрите, что случилось в прошлом году: возможности появлялись сами и мы были способны ими воспользоваться. В будущем будем действовать так же», – сказал он. Его слова передает Financial Times.

В 2017 г. Glencore купила долю в угольном проекте в Австралии и компанию по добыче цинка в Перу, нефтяные активы у Chevron в ЮАР, а также договорилась выкупить доли израильского миллиардера Дэна Гертлера в двух шахтах по добыче меди и кобальта в Демократической республике Конго. После завершения сделок в Австралии и ЮАР и выплаты дивидендов чистый долг Glencore составит $5 млрд, что существенно меньше ее цели в $10-15 млрд.

«У нас есть возможности для новых поглощений, но я не могу, сидя сейчас здесь, сказать вам о чем-то конкретном. Я не знаю», – сказал Глазенберг. Он лишь добавил, что Glencore готова активно расширять свое сельскохозяйственное подразделение, но в правильное время и по правильной цене.

Экономика
Новости

Орешкин сообщил об ускорении роста экономики в январе до 2%

Ведомости
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Российская экономика в январе выросла на 2% в годовом выражении. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин на встрече с деловыми кругами Японии, передает «РИА Новости».

«Последние данные за январь демонстрируют рост ВВП на 2% к уровню прошлого года», - сказал Орешкин.

За 2017 г. экономика России после двухлетней рецессии выросла на 1,5%, сообщал Росстат.

Минэкономразвития ожидает, что ВВП страны в 2018 г. увеличится на 2,1%, Банк России ждет от российской экономики темпов роста на уровне 1,5-2%.

Финансы
Новости

В банке «Россия» сменился предправления

Ведомости
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Андрей Хоробров, занимавший пост председателя правления «Акционерного банка «Россия» с сентября 2015 г., переходит на новую должность. Об этом сообщается на сайте банка. Чем теперь будет заниматься Хоробров, в сообщении не уточняется.

Обязанности председателя правления банка «Россия» теперь исполняет Михаил Клишин, следует из сообщения. Клишин работает в банке с 1995 г. Ранее он занимал пост первого заместителя предправления.

«Акционерный банк «Россия» входит в тройку крупнейших банков Северо-Западного региона России. По величине чистых активов он занимает 15 место», - сообщается на его сайте. Главный офис находится в Санкт-Петербурге.

Авто
Новости

Ford уволил топ-менеджера из-за «неподобающего поведения»

Ведомости
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Ford Motor Company уволила президента североамериканского подразделения Раджа Наира из-за «неподобающего поведения», говорится в сообщении компании. Кто займет его место, пока не сообщается.

«Мы приняли это решение после тщательного анализа и детального рассмотрения», — сказал президент и генеральный директор Ford Джим Хэкетт. Деталей он не уточнил. Хэкетт отметил, что Ford привержен корпоративной культуре и требует этого же от топ-менеджеров.

«Я искренне сожалею о том, что были случаи, когда я демонстрировал поведение, не согласующееся с принципами, которые мы всегда поддерживали в компании», — отметил Наир. Он пожелал своим бывшим коллегам успехов.

Наир занимал должность президента Ford North America с 1 июня 2017 г. До этого он работал техническим директором Ford.

Финансы
Новости

Госдума приняла закон о передаче Промсвязьбанка государству

Ведомости
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Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о передаче Промсвязьбанка Росимуществу, передает «Интерфакс».

Согласно одобренным поправкам, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выкупит акции санируемого Промсвязьбанка у ЦБ на сумму до 150 млрд руб., оплатив их облигациями федерального займа, выпущенными в рамках программы докапитализации в 2015 г. Затем акции будут переданы Росимуществу. В результате правительство за счет ЦБ вернет в казну потраченные на санацию банков деньги.

Количество передаваемых акций и сумма уменьшения имущественного взноса государства в госкорпорацию будут определены решением правительства. 150 млрд руб. - это предельная сумма, пояснял журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев (цитата по «Интерфаксу»). Он не назвал обсуждаемую сумму докапитализации Промсвязьбанка за счет ОФЗ.

С середины декабря Промсвязьбанк передан на санацию в подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Правительство приняло решение превратить Промсвязьбанк в опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Другие банки могут передать в Промсвязьбанк оборонные кредиты до 1 трлн руб. вместе с капиталом, сообщал министр финансов Антон Силуанов. 

Выбор редактора
Технологии
Новости

Twitter запретит публиковать одинаковые твиты с нескольких аккаунтов

Ведомости
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Американская интернет-компания Twitter рассказала о новых мерах по борьбе со спамом и компьютерными «ботами». Они начнут действовать с 23 марта. «Эти изменения являются важным шагом в предупреждении злонамеренной деятельности, направленной против важных обсуждений в Twitter, включая выборы в США и во всем мире», — отмечается в сообщении компании.

В Twitter отметили, что одним из самых распространенных нарушений является использование нескольких учетных записей, что позволяет распространителям спама публиковать больше сообщений и искусственно раздувать некоторые события.

Поэтому главным нововведением Twitter является запрет на одновременную публикацию одинаковых или схожих по содержанию твитов с разных аккаунтов. Также запрещается одновременный ретвит. Пользователи сервиса TweetDeck больше не смогут совершать действия одновременно с нескольких аккаунтов.

В 2016 г. США обвинили Россию во вмешательстве в выборы американского президента. Расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. По данным следствия, для того чтобы повлиять на исход голосования, в социальных сетях были созданы сотни аккаунтов. Facebook и Twitter обязались сотрудничать со следствием и принять меры по борьбе со спамом и фейковыми новостями.

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