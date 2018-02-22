Минфин выбрал организатора размещения российских евробондов в 2018 году

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Руководителя штаба Навального арестовали на 30 суток

Симоновский суд Москвы арестовал руководителя штаба Алексея Навального Леонида Волкова на 30 суток за повторное нарушение правил проведения массового мероприятия (ст. 20.2.8 КоАП). Об этом сам Волков сообщил в «твиттере».

Волкова задержали днем 22 февраля в московском аэропорту «Шереметьево», откуда он собирался вылететь в Уфу. Вскоре стало известно и о задержании Алексея Навального. Политика доставили в ОВД «Якиманка», выдали протокол о заведении против него дела по ст. 20.2.8 КоАП и отпустили.

20 февраля в «Шереметьево» также задержали директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова. Суд арестовал его на 10 суток за нарушение правил проведения публичных мероприятий (ч. 2 ст. 20.2 КоАП): Рубанов «ретвитнул» сообщение Навального о времени и месте проведения акции протеста «Забастовка избирателей» 28 января.

Кроме того, из-за «Забастовки избирателей» были задержаны и затем арестованы пресс-секретари ФБК и федерального штаба Кира Ярмыш и Руслан Шаведдинов. В день акции они вели трансляцию на YouTube. Им также вменили нарушение правил проведения публичных мероприятий. Ярмыш арестовали на пять суток, Шаведдинова — на восемь.

«Забастовка избирателей», организованная Навальным, прошла в российских городах 28 января. Политик призывал сторонников бойкотировать президентские выборы после того, как Центризбирком отказался регистрировать его кандидатом. Не во всех городах акции были согласованы. В частности, организаторы не согласовали их в Москве и Санкт-Петербурге. По данным портала «ОВД-инфо», на акциях было задержано около 350 человек.

«Забастовка избирателей» в городах России