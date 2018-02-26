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ЦБ пообещал стимулировать банки рефинансировать кредиты

Центробанк намерен стимулировать банки рефинансировать кредиты в условиях снижающихся ставок, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации.

Она отметила, что ЦБ выпустил разъяснение, позволяющее банкам не опасаться потерять клиентов и реструктурировать кредиты. «Но на будущее считаем, что важно вносить и в договоры возможность изменения таких процентных ставок», – приводит ее слова «Интерфакс».

По словам Набиуллиной, основной акцент в регулировании банков останется на эффективном управлении рисками. Она добавила, что ЦБ намерен стимулировать банки кредитовать сферы, способствующие развитию экономики: «финансирование реального сектора, малого и среднего бизнеса, ипотеки».

Кроме того, готовятся изменения, связанные с применением механизма проектного финансирования, который сначала будет отработан на базе Внешэкономбанка, уточнила председатель ЦБ.

В конце января директор департамента банковского регулирования ЦБ Алексей Лобанов сообщал, что банки могут не бояться реструктурировать ипотеку своим хорошим заемщикам с целью снижения ставки – Центробанк не будет требовать создавать повышенные резервы по таким кредитам.