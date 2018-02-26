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Минфин допустит к работе с госсредствами банки с более низким рейтингом

Минфин России готов снизить рейтинговые требования к банкам, работающим с госсредствами, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«В настоящий момент разработан и находится на согласовании проект акта правительства, который предусматривает прямое использование рейтинга А- для всех вопросов, где используются рейтинги для размещения государственных средств. Более того, мы сейчас прорабатываем использование более низких рейтингов, в частности рейтингов BBB-, там, где не размещаются государственные средства», - сказал Моисеев. Изменение в первую очередь касается банковских гарантий, в том числе таможенных.

«По итогам общения с Банком России рассматривается возможность использования с небольшими лимитами банков, которые вообще не имеют рейтингов или имеют очень низкий рейтинг, то есть там, где риски потерь государственных средств незначительны», - отметил замминистра. По его словам, с учетом отсутствия потерь госсредств по госгарантиям Минфин считает возможным смягчить требования для банков, работающих в этом сегменте. «Мы предполагаем возможным предложить правительству использовать не только A- и BBB- с разными лимитами, но также и банки (привлекать), у которых вообще нет рейтинга, но там будет небольшой лимит, который позволит участвовать совсем небольшим банкам, которые в силу своего небольшого размера, скорее всего, не могут претендовать на получение рейтинга A- или BBB-», - пояснил Моисеев.

Чиновник пояснил, что требования к рейтингу на уровне A- предполагаются там, где есть размещение, а BBB- – там, где нет размещения, но есть использование банков для гарантий, «то есть краткосрочный риск, который не несет в себе риски потери бюджетных средств». Порогом по одной закупке без рейтинга предлагается установить 20 млн руб.

Ранее правительство последовательно ужесточало критерии допуска банков к средствам госкомпаний, бюджетных фондов и бюджета. Среди критериев были допуск к программе докапитализации через ОФЗ, участие в системе страхования вкладов, отсутствие просроченной задолженности по банковским депозитам, наличие рейтинга АКРА не ниже А-, а впоследствии – не ниже ВВВ- и проч. Кроме того, предполагалось, что вместо рейтинга гарантией надежности может стать наличие в акционерах правительства и ЦБ.