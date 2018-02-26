Московский арбитраж снял арест со счетов Fintailor Investments по иску Промсвязьбанка
Арбитражный суд Москвы снял арест с денежных средств компании Fintailor Investments Ltd., сообщил представитель кипрской компании Константин Астафьев. По его словам, такое решение суд принял в четверг, 22 февраля.
Fintailor Investments подала ходатайство о частичной отмене обеспечительных мер по иску Промсвязьбанка, суд ходатайство кипрской компании удовлетворил. Какая именно сумма высвобождена из-под ареста, Астафьев не уточнил.
29 января Промсвязьбанк подал иск к 10 иностранным компаниям, среди них – Fintailor Investments и Promsvyaz Capital B.V братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. Промсвязьбанк пытается признать недействительными сделки с ценными бумагами банка и связанных компаний, которые акционеры (Promsvyaz Capital B.V.) продали самому банку за день до введения временной администрации, объяснял представитель Промсвязьбанка. Банк просит признать недействительными эти сделки и вернуть ему более 32 млрд руб. и $505 млн.
31 января Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры по иску – арестовал 38,1% банка «Возрождение» (принадлежит Ананьевым) и более 60 млрд руб. на счетах ответчиков, открытых в филиале «Промсвязьбанк-Кипр».
Это не единственное судебное разбирательство Fintailor Investments и Промсвязьбанка. В январе банк подал еще два иска к этой кипрской компании, Fintailor Investments – встречный иск к банку. Также кипрская компания подала иск к Промсвязьбанку в Окружной суд Лимасола (Кипр), который запретил банку держать на корсчетах в иностранных банках (Deutsche Вank, JPMorgan Chase, Credit Suisse и др.) менее $251 млн. Кипрский суд также запретил Промсвязьбанку делать переводы со счетов Fintailor Investments за пределы юрисдикции без согласия компании.