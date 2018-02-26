Зампред ВТБ не подтвердил продажу «ВТБ страхования» «Согазу»
Продажа страхового бизнеса группы ВТБ не обсуждается: банк развивает страховой блок как часть собственного бизнеса, сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Герберт Моос в ходе телефонной конференции с аналитиками. «К сожалению, этого не случилось», - сказал он, отвечая на вопрос о появившейся в СМИ информации о возможной продаже страхового бизнеса ВТБ «Согазу». «Прямо сейчас страховой бизнес - это (полноправная) часть нашего бизнеса, никакая продажа в настоящее время не обсуждается», - сказал он.
О том, что ВТБ рассматривает возможность слияния страхового бизнеса группы с «Согазом», заявил в январском интервью Reuters президент ВТБ Андрей Костин. «С "Согазом" идет обсуждение, и слияние возможно при получении какого-то пакета. У нас идут переговоры, но решений никаких пока нет», – сказал Костин.
В страховой блок ВТБ входят универсальная компания «ВТБ страхование», компании по страхованию жизни и медицинскому страхованию. Прибыль розничного страхового бизнеса группы ВТБ по МСФО в 2017 г. выросла на 65,6% до 20,4 млрд руб.