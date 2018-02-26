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В НПФ «Благосостояние» сменился исполнительный директор

Исполнительный директор негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Благосостояние» Юрий Новожилов покидает фонд в связи с истечением срока действия трудового контракта. Совет фонда утвердил его отставку, говорится в пресс-релизе НПФ.

В сообщении не раскрывается, почему совет фонда решил не продлевать контракт с Новожиловым, однако уточняется, что совет фонда поблагодарил его за проделанную работу. Юрий Новожилов работал исполнительным директором НПФ с февраля 2012 г.

Место Новожилова займет Анатолий Милюков. Он с 2014 г. возглавлял совет директоров управляющей компании «Апрель капитал». Милюков также работал в должности первого вице-президента, руководителя блока доверительного управления активами клиентов Газпромбанка, в УК «Альфа-капитал» и ИК «Мосбизнестраст».

Под руководством Милюкова исполнительной дирекции предстоит реализовать новые подходы к управлению фондом и сохранить позиции «Благосостояния» в числе лидеров рынка негосударственного пенсионного обеспечения, добавил представитель РЖД (НПФ «Благосостояние» подконтролен РЖД).

Клиентами НПФ «Благосостояние» являются более 1,2 млн человек. С 1999 г. «Благосостояние» является уполномоченным фондом для работников железнодорожной отрасли и реализует корпоративную систему негосударственного пенсионного обеспечения для предприятий и организаций сферы ж/д транспорта.

Дозвониться до Юрия Новожилова не удалось.