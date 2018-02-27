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СМИ сообщили об отставке гендиректора НПФ «Будущее»

Гендиректор негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Николай Сидоров уходит со своего поста. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к структурам предпринимателя Бориса Минца, в чью группу входит фонд. Сообщение об уходе Сидорова прозвучало вечером 26 февраля на встрече с менеджментом «Будущего».

Сидоров уходит из НПФ в связи с окончанием контракта, говорится в пресс-релизе фонда. Он сосредоточится на развитии собственных проектов, отмечается в сообщении.

Место Сидорова займет Мария Калинкина, которая в настоящее время занимает должность вице-президента по продажам и курирует взаимодействие с крупными корпоративными клиентами. «До конца I квартала 2018 г. будет осуществлена передача дел, в течение этого времени Николай Сидоров останется в компании в должности советника генерального директора», – сообщили в фонде.

НПФ «Будущее» – третий по аккумулированным пенсионным накоплениям российский негосударственный пенсионный фонд. Сидоров возглавил его в апреле 2015 г. после покупки O1 Group 100% акций НПФ «Благосостояние ОПС», который позже был переименован в НПФ «Будущее». В 2016 г. фонд получил худший результат инвестирования среди НПФ – 4,1%. По итогам девяти месяцев 2017 г. он получил отрицательную доходность в 0,1%.