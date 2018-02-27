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СМИ сообщили об отставке гендиректора НПФ «Будущее»

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Гендиректор негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Николай Сидоров уходит со своего поста. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к структурам предпринимателя Бориса Минца, в чью группу входит фонд. Сообщение об уходе Сидорова прозвучало вечером 26 февраля на встрече с менеджментом «Будущего».

Сидоров уходит из НПФ в связи с окончанием контракта, говорится в пресс-релизе фонда. Он сосредоточится на развитии собственных проектов, отмечается в сообщении.

Место Сидорова займет Мария Калинкина, которая в настоящее время занимает должность вице-президента по продажам и курирует взаимодействие с крупными корпоративными клиентами. «До конца I квартала 2018 г. будет осуществлена передача дел, в течение этого времени Николай Сидоров останется в компании в должности советника генерального директора», – сообщили в фонде.

НПФ «Будущее» – третий по аккумулированным пенсионным накоплениям российский негосударственный пенсионный фонд. Сидоров возглавил его в апреле 2015 г. после покупки O1 Group 100% акций НПФ «Благосостояние ОПС», который позже был переименован в НПФ «Будущее». В 2016 г. фонд получил худший результат инвестирования среди НПФ – 4,1%. По итогам девяти месяцев 2017 г. он получил отрицательную доходность в 0,1%.

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Бизнес
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Суд включил в реестр кредиторов сына Черномырдина около 18 млрд рублей долга «Северстали»

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Арбитражный суд Москвы включил в реестр кредиторов сына бывшего премьер-министра России Виталия Черномырдина долг перед компанией «Северсталь» в размере около 18 млрд руб., передает «Интерфакс».

В частности в реестр включены три требования «Северстали» на суммы 14,3 млрд руб., 3 млрд 59 млн руб. и 374,1 млн руб. Претензии предъявлены на основании кредитных договоров, поручителем по которым выступил ранее Черномырдин.

12 декабря Арбитражный суд Москвы признал обоснованными требования «Северстали» и Газпромбанка к Черномырдину на общую сумму около 1,6 млрд руб. Тогда суд добавил в реестр кредиторов требования «Северстали» и Газпромбанка в размере 541,8 млн руб. и 1,1 млрд руб. соответственно.

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Бизнес
Новости

«Газпром» прекратил выставлять «Нафтогазу» счета за поставки в Донбасс

Ведомости
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«Газпром» перестал выставлять счета «Нафтогазу» за поставки газа на неподконтрольные Киеву территории на востоке Украины, сообщил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

«Да, это правда», – сказал Витренко журналистам в кулуарах Ukrainian Energy Forum-2018 в Киеве (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Ранее арбитражный суд Стокгольма в рамках спорта «Газпрома» с «Нафтогазом» признал незаконным выставление счетов за российские поставки газа в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

Ранее Витренко сообщал, что «Газпром» требовал за поставленный в районы Донбасса газ по состоянию на середину декабря 2017 г. порядка  $1,3 млрд.

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Финансы
Новости

Бывший топ-менеджер МДМ банка может войти в правление «ФК Открытие»

Ведомости
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Бывший топ-менеджер МДМ банка Юрий Адамович может войти в правление «ФК Открытие», говорится в сообщении санируемого банка. Вопрос об одобрении его кандидатуры вынесен на внеочередном общем собрании акционеров банка, которое пройдет 27 марта 2018 г. Кандидатура Адамовича должна быть одобрена набсоветом банка и согласована в ЦБ. Контракт с Адамовичем может быть заключен на 4 года.

Адамович в 2003-2007 гг. работал в министерстве финансов Латвии, а в 2007–2010 гг. занимал должность советника совета директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), напоминает «Интерфакс». В 2010-2012 гг. он также работал в латвийском Parex Banka, после чего возглавлял блок проблемных активов МДМ банка, а также инвесткомпанию First Russian Recovery, которая специализируется на оздоровлении активов. В 2014 г. он вместе с Артемом Кирилловым основал инвестиционную и консалтинговую компанию Nort Group, специализирующуюся на проблемных активах и специальных ситуациях.

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Политика
Новости

Путин расширил полномочия ФСО

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Президент Владимир Путин подписал указ, расширяющий полномочия Федеральной службы охраны (ФСО) России. Копия документа опубликована на сайте правовой информации. Согласно указу теперь ФСО наделена полномочиями по информационному противоборству, в частности по обнаружению, предупреждению и ликвидации кибератак на российские информационные ресурсы.

ФСО теперь будет участвовать «в пределах своей компетенции в реализации госполитики в области международной информационной безопасности и проведении мероприятий по информационному противоборству», говорится в документе. ФСО также наделили правом реализовывать меры по защите личных данных, давать согласие на обработку персональных данных объектов госохраны и членов их семей.

Помимо этого ФСО получила право организовывать подготовку кадров для зарубежных спецслужб на возмездной или безвозмездной основе при условии отсутствия противоречий принципам осуществления госохраны. Согласно документу ФСО также наделяется правом организации и осуществления тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

ФСО провела учения на Красной площади

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Политика
Новости

Путин вручит госнаграды победителям и призерам Олимпиады-2018

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Президент России Владимир Путин вручит государственные награды победителям и призерам зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Церемония вручения госнаград пройдет в Кремле.

Команда олимпийских атлетов из России заняла 13-е место в общем медальном зачете Олимпиады-2018. Российские спортсмены выиграли две золотых медали, шесть серебряных и девять бронзовых. На этой Олимпиаде россияне выступали в нейтральном статусе, потому что в декабре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал сборную России из-за нарушения антидопинговых правил. МОК также не разрешил российским спортсменам пройти под национальным флагом на закрытии Олимпиады. Двое спортсменов из России провалили тесты на употребление допинга в Пхенчхане, напомнил МОК.

Как встретили российских олимпийцев в Москве

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Экономика
Новости

Росстат объяснил исключение выплаты пенсионерам из доходов населения

ТАСС
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Росстат оценивает в 0,4 процентного пункта положительное влияние единовременной выплаты пенсионерам в 2017 г. на динамику реальных располагаемых доходов населения России и считает это решение обоснованным. Об этом рассказал руководитель Росстата Александр Суринов после итоговой коллегии ведомства.

«Эта единовременная выплата в прошлом году - экстраординарное такое событие, никогда ее не было, поэтому нужны дополнительные разъяснения. В целом ее влияние в прошлом году на динамику доходов населения составило 0,4 процентных пункта», - сказал он.

На минувшей неделе Росстат отчитался о реальных доходах населения в январе 2018 г. Впервые за долгое время они не сократились в годовом выражении, но и не выросли, сообщило ведомство. Однако оказалось, что нулевая динамика была получена потому, что Росстат не учел часть доходов, полученных населением год назад, а именно единовременную выплату пенсионерам 5000 руб. Тогда она позволила зафиксировать рост доходов сразу на 8,8%, и это единственный месяц в 2017 г., когда доходы росли. Весь прошлый год Росстат эту выплату учитывал и его итоги пересматривать не стал – спад доходов на 1,7%.

«Методику мы не меняли. В оперативном докладе мы убрали этот выплеск (в январе 2017 г.), при этом объяснив, почему это произошло... В начале марта будет основной доклад за январь. Там будет большой раздел по пенсиям, будет более подробный раздел по доходам. Сейчас в марте увидите все подробные динамические ряды и по пенсиям, и по доходам с учетом и без учета этой выплаты», - пояснил Суринов.

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Бизнес
Новости

Crispian Абрамовича оценила ущерб от срыва продажи акций «Норникеля»

ТАСС
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Компания Crispian Романа Абрамовича оценила ущерб от потенциального срыва продажи акций «Норникеля» компании Whiteleave Владимира Потанина.

«Crispian был поставлен в невозможную позицию, при которой будет потеряна стоимость акций. Наши опасения не искусственные, они реальны. Размер возможных потерь – $271-$821 млн», - сказал представитель Crispian в Высоком суде Лондона, где во вторник проходят слушания по делу Олега Дерипаски против основного владельца «Норильского никеля» Владимира Потанина.

Представитель считает, что судебное постановление об остановке сделки суд выносить не должен.

Стороны спорят из-за оферты Crispian Романа Абрамовича. Он продает большую часть пакета в «Норникеле» – 4% из 6,3%, которыми он владеет вместе с партнером по Evraz Александром Абрамовым. Компания Потанина – Bonico Holdings Co Ltd. – предложила продать ей этот пакет за $1,47 млрд. В свою очередь Crispian предложила крупнейшим акционерам «Норникеля» – UC Rusal и Whiteleave – право выкупить бумаги на тех же условиях, что предложены Bonico (это предусматривают условия акционерного соглашения). Компании оферту приняли.

Однако UC Rusal настаивает, что выход Абрамовича меняет расклад сил в компании и сделка должна быть остановлена. С требованием признать сделку недействительной UС Rusal и обратилась в лондонский суд.

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Бизнес
Новости

АФК «Система» перевела «Башнефти» 40 млрд рублей в рамках мирового соглашения

Ведомости
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АФК «Система» перевела «Башнефти» 40 млрд руб. в рамках реализации мирового соглашения, сообщил «Ведомостям» официальный представитель «Системы» Сергей Копытов.

Мировое соглашение между АФК, «Башнефтью» и «Роснефтью» было заключено в конце 2017 г. после беседы владельца «Системы» Владимира Евтушенкова с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным на приеме для крупного бизнеса у президента Владимира Путина в Кремле. «Роснефть» обвиняла «Систему» в причинении «Башнефти» убытков при реорганизации. 26 декабря Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение «Роснефти» и «Системы», согласно которому АФК должна отдать «Башнефти» и «Роснефти» 100 млрд руб. до конца марта 2018 г.

По мировому соглашению «Системы» и «Башнефти» первая должна привлечь 40 млрд руб. при помощи Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) под залог освобожденных от ареста акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК) и «Детского мира». «Система» сообщила неделю назад, что подписала соглашение о привлечении финансирования от РФПИ и Газпромбанка на 40 млрд руб. на полгода под залог 52,099% акций «Детского мира» и 90,47% акций БЭСК.

В конце декабря дочерняя компания АФК «Система» – «Система-инвест» – перечислила «Башнефти» первый платеж в рамках мирового соглашения в размере 20 млрд руб. Таким образом, «Системе» остается перечислить еще 40 млрд руб.

На прошлой неделе стало известно, что Сбербанк предоставит «Системе» кредит на сумму до 105 млрд руб. сроком на 5 лет, из которых 40 млрд руб. будут выбраны на исполнение обязательств по мировому соглашению.

Остальная сумма может быть использована АФК «по мере необходимости для рефинансирования кредитных обязательств». Обеспечением по кредиту станут обыкновенные акции МТС, они будут оформляться в залог по мере выборки кредита пропорционально коэффициенту LTV (loan-to-value). Источник «Ведомостей», знакомый с условиями соглашения, отмечал, что АФК заложит около 11% акций МТС при получении первых 40 млрд руб.

«Мы требовали от «Башнефти» инвестиций»: глава Башкирии – о претензиях к компании

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Политика
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Песков допустил возможность появления Путина на митинге в «Лужниках»

Ведомости
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Баллотирующийся на четвертый срок президент Владимир Путин может побывать на митинге-концерте в свою поддержку в «Лужниках», сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы не можем исключать этого», – сказал Песков.

Предвыборный штаб Путина организовал 3 марта в «Лужниках» митинг в поддержку действующего президента под лозунгом «За сильную Россию!». На мероприятии запланированы выступления доверенных лиц Путина, а также концертная программа.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Путин будет баллотироваться в качестве самовыдвиженца.

В «Лужниках» прошел митинг-концерт, посвященный Дню народного единства

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Политика
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Песков: в Кремле не следят за скандалом вокруг депутата Слуцкого

Ведомости
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Кремль не следит за скандалом вокруг депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого обвинили в домогательствах к журналисткам. «Нет, не следят», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, следит ли Кремль за скандалом и планируется ли вмешательство.

22 февраля парламентский корреспондент Елизавета Антонова в эфире телеканала «Дождь» с лидером ЛДПР и кандидатом в президенты Владимиром Жириновским  рассказала о том, что Слуцкий якобы приставал к работающим в Госдуме журналисткам. Она отметила, что с ней этого не случалось, но она об этом слышала от коллег. После эфира на сайте телеканала появилась заметка, в которой три пожелавшие остаться неизвестными журналистки рассказали о неподобающем поведении депутата.

Слуцкий заявил «Ведомостям», что обвинения в домогательствах могут быть предвыборной провокацией. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев назвал обвинения в адрес Слуцкого грубым нарушением этики и предложил поставить вопрос о лишении аккредитации журналистов «Дождя». 

Во вторник, 27 февраля, телеведущая «Дождя» Ксения Собчак, также баллотирующаяся на пост президента, обратилась в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой организовать проверку, так как «подобные действия депутата» являются нарушением закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации».

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Политика
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Кремль не увидел причин переносить послание Путина

Ведомости
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии причин для переноса ежегодного послания президента на период после выборов. «Это [оглашение послания] конституционная обязанность президента, и в любом послании глава государства говорит об итогах и очерчивает перспективы. Это происходит каждый год», – сказал Песков журналистам во вторник. Причин для переноса послания, по мнению представителя Кремля, нет.

Послание президента Федеральному собранию состоится 1 марта. Видение задач на будущее, которое он представит во время оглашения послания, будет совпадать с его программой в качестве кандидата на пост президента России, сообщал Песков ранее: «Поскольку он является и кандидатом в электоральной кампании, то, безусловно, его видение будет совпадать и с программой кандидата Путина».

Партия «Яблоко» уже призвала Путина не оглашать послание Федеральному собранию в части основных направлений внутренней и внешней политики, а выступить лишь с отчетом о результатах работы и выполнении посланий 2012–2016 гг. (в прошлом году послания не было). Выбор даты оглашения послания и превращение его, по сути, в предвыборную программу кандидата Путина нарушает Конституцию и избирательное законодательство, считает партия.

Кто будет включен в бюллетень на выборах президента России 18 марта

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Бизнес
Новости

ФАС проверяет «Шереметьево» на нарушение конкуренции

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит выездные проверки по признакам антиконкурентного соглашения, связанного с перевозкой грузов в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает ФАС в своем Telegram-канале.

В частности, служба проверяет не только управляющую компанию аэропорта, но и ООО «Москва Карго» – эта компания занимается наземным обслуживанием грузовых и почтовых перевозок в «Шереметьево».

«Обе компании подозреваются в воспрепятствовании проведению проверки», – отмечает ФАС. В первой компании представитель отключил компьютер, во второй отключены сетевые диски и отсутствует доступ к почте сотрудников.

Представитель службы безопасности «Шереметьево» сообщил, что получил приказ руководства не предоставлять доступ к информации и документам сотрудникам ФАС России, уточняет антимонопольная служба.

Как строится «Шереметьево»

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