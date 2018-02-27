Курс доллара падал до минимума с июля 2015 года
Курс доллара на торгах во вторник падал до 55,5575 руб. Это минимум с июля 2015 г., следует из данных Московской биржи. К 11.38 мск курс доллара скорректировался до 55,73 руб./$, прибавив 3 коп. к закрытию торгов в понедельник. Курс евро вырос на 15 коп. до 68,72 руб.
В понедельник доллар опустился ниже 56 руб., евро – ниже 69 руб., отреагировав таким образом на решение рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) повысить рейтинг России. 23 февраля S&P повысило суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте со спекулятивного («мусорного») уровня BB+ до инвестиционного BBB-. Прогноз по рейтингу – стабильный. Экономический рост и восстановление продолжатся, но будут медленными, указывает S&P. Их поддержит отскок цен нефти, умеренное расширение внутреннего спроса, а также улучшение ситуации в мировой экономике.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent упала на 0,13% до $67,41 за баррель (данные на 11.47 мск).