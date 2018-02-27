ФРС пообещала повышать процентные ставки постепенно
Федеральная резервная система США (ФРС) планирует в будущем постепенно повышать процентные ставки, прогноз для американской экономики остается сильным. Об этом говорится в докладе нового председателя регулятора Джерома Пауэлла. Текст документа опубликован на официальном сайте ФРС накануне слушаний в обеих палатах конгресса США.
По мнению Пауэлла, волатильность рынков не повлияет на американскую экономику. «Некоторые из препятствий, стоявшие перед американской экономикой в предыдущие годы, превратились в факторы, способствующие росту», - отмечается в докладе. Среди таких факторов Пауэлл перечислил налогово-бюджетную политику и прогноз мировой экономики. В ФРС считают, что проведенная в США налоговая реформа станет драйвером экономического роста.
Пауэлл считает сложившиеся в экономике США условия благоприятными. По его мнению, перегрева экономики можно избежать благодаря постепенному увеличению стоимости кредитования. Ожидается, что инфляция в США в среднесрочной перспективе восстановится до целевого уровня в 2% годовых.
Сильный рынок труда приведет к росту потребительских расходов, американские компании начнут активнее инвестировать, что приведет к повышению производительности труда.