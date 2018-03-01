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Украина продлила санкции против банков с российским капиталом

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил продлить санкции в отношении банков с российским капиталом, говорится на его сайте. Такое решение совет принял на заседании 1 марта.

С предложением продлить экономические и другие ограничительные меры против банков с российским капиталом выступил Национальный банк Украины (НБУ), а СНБО поддержал это решение, следует из сообщения. Действие санкций в отношении подобных банков истекало в марте 2018 г., уточняется там же.

НБУ разработал механизм, из-за которого банки с российским капиталом не могли осуществлять какие-либо финансовые операции этих банков в пользу связанных с ним лиц, в том числе материнских структур, напомнил украинский президент Петр Порошенко на заседании СНБО, передает телеканал «112 Украина». Уход российских банков из Украины – это дело времени, добавил Порошенко.

Под эти украинские санкции попали сразу несколько банков: Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк (принадлежит Внешэкономбанку), VS Bank (принадлежит Сбербанку через европейскую «дочку» Sberbank Europe) и «БМ банк» (принадлежит ВТБ).