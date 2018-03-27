Цена на нефть марки Brent выросла до $71 за баррель

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CEFC China Energy планирует полностью продать свой портфель недвижимости балансовой стоимостью 20 млрд юаней ($3,2 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
На продажу выставлены почти 100 объектов недвижимости в разных странах, в том числе штаб-квартира компании в престижном районе Шанхая, площади в гонконгском выставочном центре и Trump Tower в Манхэттене, а также отели, жилые комплексы и промышленные объекты. Большинство объектов расположены в крупных китайских городах.
По данным источников агентства, кредиторы компании во главе с Государственным банком развития Китая сформировали комиссию для контроля за продажей активов, а правительство Шанхая получило контроль над компанией.
Перед Новым годом китайские власти задержали председателя CEFC Е Цзяньмина, сообщали китайские СМИ. Источники Reuters и «Ведомостей» подтверждали арест бизнесмена. Близкие к CEFC собеседники «Ведомостей» говорили, что домашний арест может быть снят в конце марта. 21 марта South China Morning Post сообщила, что Е Цзяньмин лишился постов в компании и вышел из состава ее акционеров.
В сентябре 2017 г. CEFC договорилась о покупке 14,16% «Роснефти» у консорциума QHG Oil Катарского инвестфонда (Qatar Investment Authority) и швейцарского трейдера Glencore за $9,1 млрд. Однако закрытие сделки задерживается из-за расследования в отношении Е Цзяньмина, указывали источники Bloomberg.
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Пропавшими без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове числятся 38 человек, в том числе более 20 детей, следует из опубликованного на сайте администрации города списка. Также кемеровские власти разместили список погибших из 25 человек, личность которых установлена.
Следственный комитет (СК) приводит другие цифры. На данный момент следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара, говорится в сообщении СК. Обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших. 21 тело уже опознано, родственникам выданы разрешения для их захоронения.
Некоторые тела сильно повреждены огнем, для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы. «Во избежание ошибок на данном этапе Следственный комитет считает невозможной публикацию списков погибших при пожаре», – отмечает СК.
В общей сложности жертвами пожара стали 64 человека, говорил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков. Из них 41 – дети, сообщал ранее «Интерфакс» со ссылкой на списки погибших МВД и МЧС.
В штабе, созданном родственниками жертв пожара, «Интерфаксу» говорили, что к ним поступила информация о 85 пропавших без вести. Средний возраст 70% из них составляет 10–13 лет, говорил собеседник агентства.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта. По словам председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, очаг возгорания находился на четвертом этаже ТЦ в детской игровой комнате. Причиной пожара могло стать короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем, однако следователи склоняются к первой версии.
По словам источника «Интерфакса», спасатели уже завершили поисковую операцию на месте пожара.
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Председателя правления Интехбанка в Татарстане Марселя Зарипова и его первого заместителя Елену Наумову подозревают в незаконном выведении активов банка на 873 млн руб. Об этом сообщил Следственный комитет России (СКР).
В сообщении ведомства уточняется, что председатель правления Интехбанка и его первый заместитель подозреваются в злоупотреблении полномочиями. В отношении них заведены соответствующие уголовные дела.
«По версии следствия, зная о неплатежеспособности банка и возможности отзыва лицензии ЦБ РФ, в декабре 2016 г. они незаконно вывели активы финансового учреждения на сумму 873,6 млн руб.», - указывается в сообщении ведомства.
Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС о возбуждении дела в отношении Наумовой, занимавшей пост заместителя председателя правления банка в 2014-2017 гг. ЦБ отозвал лицензию у Интехбанка 3 марта. Позже Арбитражный суд Татарстана признал кредитно-финансовое учреждение банкротом.
Центробанк уточнял, что отрицательный капитал Интехбанка составил 14,8 млрд руб. Временная администрация увидела в работе кредитной организации операции, направленные на вывод активов. При этом стоимость активов Интехбанка, по оценке временной администрации, не превышает 10,9 млрд руб., а обязательства перед кредиторами составляют 25,7 млрд руб.
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МИД Ирландии сегодня объявил о решении выслать одного российского дипломата в связи с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
В заявлении ирландского МИД от имени министра иностранных дел и торговли страны Саймона Ковени говорится, что российский посол поставлен в известность, что «аккредитация одного из сотрудников с дипломатическим статусом была аннулирована».
«Использование кем-либо и где-либо химического оружия, в том числе использование любых отравляющих веществ в качестве оружия, шокирует и ужасает. Атака в Солсбери была не просто атакой, направленной против Великобритании, а посягательством на всю систему международных правил, от которой зависит наша безопасность и благополучие», - отмечается в нем.
В том же релизе МИД Ирландии вновь выразил соболезнования россиянам, и в особенности семьям жертв катастрофического пожара в торговом центре в Кемерове. «Приносим соболезнования родственникам многочисленных жертв этой страшной трагедии», - говорится в сообщении.
Накануне о высылке российских дипломатов объявили более 20 государств, в том числе США. Всего высылке подлежат более 100 дипломатических работников.
4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за отравления нервно-паралитическим веществом впали в кому работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По последним данным о ходе расследования, вещество было внесено в вентиляцию их автомобиля.
Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о высылке 23 российских дипломатов. Накануне она объявила, что с опасным веществом контактировали 150 британцев и 50 из них пришлось пройти лечение в больнице.
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Национальный банк Украины (НБУ) не согласовал Паритетбанку покупку украинского Сбербанка, сообщает регулятор.
«Национальный банк Украины отказал в согласовании существенного участия в ПАО "Сбербанк" акционерному обществу "Паритетбанк" (Республика Беларусь) в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины», – говорится в сообщении. Такое решение принял комитет регулятора по вопросам надзора и регулирования банковской деятельности.
Принадлежащий управделами президента Белоруссии Паритетбанк оставался единственным претендентом на приобретение украинской «дочки» Сбербанка, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на НБУ.
Претендовавший ранее на актив украинский бизнесмен Валерий Хорошковский документы в НБУ так и не подал. Близкие к украинскому Сбербанку собеседники говорили изданию, что Хорошковский отказался от сделки из-за санкционных рисков.
Сделку с Паритетбанком предполагалось структурировать так, чтобы Сбербанк смог вернуть на украинскую «дочку» часть межбанковских кредитов через белорусский БПС-банк. По данным российского госбанка, на III квартал 2017 г. там зависло 25 млрд гривен ($960 млн). Предложенная схема дисконтирования капитала украинского Сбербанка (3,7 млрд гривен) и кредитов от российского Сбербанка (25 млрд гривен) на размер неработающих кредитов «дочки» (24,1 млрд гривен) предусматривала максимальную цену сделки в 4,6 млрд гривен, или около $176 млн.
Собеседники «Коммерсанта» указывали, что проблемой для сделки может стать фигура руководителя управделами президента Белоруссии и акционера Паритетбанка Виктора Шеймана, который находится под санкциями США и Евросоюза.
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Старший вице-президент «Лукойла» Азат Шамсуаров подарил своей супруге Гульнаре Шамсуаровой 28 370 акций компании, говорится в сообщении «Лукойла».
Исходя из текущих котировок данный пакет оценивается примерно в 110 млн руб. В результате доля Шамсуарова в «Лукойле» сократилась с 0,0098% до 0,0065%. Договор дарения был заключен 22 марта.
Ранее президент «Лукойла» Вагит Алекперов сообщал, что компания погасит до 10% казначейских акций, или 100 млн акций до конца 2018 г. По его словам, еще 40 млн акций (5,5%) будет депонировано для мотивации менеджмента. Кроме того, в течение пяти лет нефтяная компания может направить на выкуп собственных акций $2–3 млрд.
Крупнейшими акционерами «Лукойла» являются Алекперов (24,8%), вице-президент компании Леонид Федун (9,8%), структуры ИФД «Капиталъ» (около 8%) и кипрская «дочка» Lukoil Investment Cyprus (16,18%).
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Тайваньский гигант Foxconn, который поставляет Apple компоненты для смартфонов и собирает iPhone на своих предприятиях, выкупил американскую компанию Belkin, сообщает The Verge. Belkin производит аксессуары для различной электроники и владеет такими брендами, как Wemo, Phyn и Linksys.
Покупателем Belkin стала дочерняя компания Foxconn – Foxconn Interconnect Technology.
Сумма сделки составила $866 млн. Ее еще должны одобрить регуляторы, включая комитет по иностранным инвестициям в США. Обе компании отказались от комментариев. Неизвестно, будет ли Belkin менять линейку аксессуаров. Основатель Belkin Чет Пипкин продолжит управлять проектом и может присоединиться к управляющему составу тайваньского холдинга.
Издание отмечает, что протекционистская политика президента США Дональда Трампа может поставить эту сделку под вопрос, но обещание Foxconn вложить $10 млрд в строительство завода в Висконсине, возможно, поможет найти общий язык с Белым домом.
Belkin существует уже около 35 лет. Штаб-квартира находится в Калифорнии. Компания разрабатывает аксессуары для компьютеров и смартфонов, в том числе зарядные устройства, док-станции для ноутбуков и телефонные чехлы. Belkin выкупила торговую марку и подразделение производителя роутеров Linksys у Cisco в 2013 г. Компания также более пяти лет работает с умной домашней системой Wemo.
В России стартовали продажи iPhone X
Евгений Разумный / Ведомости
Продажи нового смартфона iPhone X начались в России 3 ноября в 8.00. На фото магазин re:Store на Тверской улице
1/28
Евгений Разумный / Ведомости
Новинка пользуется ажиотажным спросом
2/28
Евгений Разумный / Ведомости
В магазин re:Store на Тверской пускали по номерам, партиями по 20 человек, передал фотограф «Ведомостей»
3/28
Евгений Разумный / Ведомости
На фото работник магазина срезает браслет с номером с руки покупателя
4/28
Евгений Разумный / Ведомости
В re:Store на Тверской улице в Москве к 9.00 мск закончились iPhone X с объемом памяти 256 Гб, сообщает RNS со ссылкой на сотрудника магазина
5/28
Евгений Разумный / Ведомости
Новый iPhone X в руках покупателя
6/28
Евгений Разумный / Ведомости
В одни руки работники re:Store отдавали не более двух телефонов, как правило, покупатели забирали оба
7/28
Евгений Разумный / Ведомости
Первая партия была раскуплена 29 октября через 10 минут после открытия предзаказа
8/28
Евгений Разумный / Ведомости
В Россию завезли небольшую партию трубок: 15 000 штук против 40 000 iPhone 8
9/28
Евгений Разумный / Ведомости
Россия впервые вошла в число так называемых стран первой волны - в них продажи iPhone начинаются одновременно с США
10/28
Евгений Разумный / Ведомости
iPhone X с памятью 64 Гб стоит 79 990 руб., с памятью 256 Гб - 91 990 руб.
11/28
Андрей Гордеев / Ведомости
Покупатели в одном из магазинов «Связной» в Москве на Тверской улице
12/28
Андрей Гордеев / Ведомости
Работник «Связного» обслуживает покупателей
13/28
Андрей Гордеев / Ведомости
Большой очереди у «Связного» фотограф не увидел
14/28
Андрей Гордеев / Ведомости
Доступные телефоны разошлись за 30 минут
15/28
Андрей Гордеев / Ведомости
Покупатели нового iPhone X
16/28
Евгений Егоров / Ведомости
В очереди у магазина re:Store в Петербурге утром стояли 173 человека, передает фотограф «Ведомостей»
17/28
Евгений Егоров / Ведомости
В магазин re:Store в Петербурге посетителей пускали партиями по 20 человек
18/28
Евгений Егоров / Ведомости
iPhone X в руках покупателя
19/28
Евгений Егоров / Ведомости
Очередь за новым телефоном в Петербурге
20/28
Евгений Разумный / Ведомости
Еще до начала продаж перекупщики предлагали iPhone X на Avito, корреспондент «Ведомостей» насчитал почти 500 объявлений
21/28
Евгений Разумный / Ведомости
Есть предложения старшего iPhone X и за 170 000 руб., и за 250 000 руб., и даже за 300 000 руб.
22/28
Евгений Разумный / Ведомости
Очереди за новым iPhone X появились за несколько дней до старта продаж
23/28
Евгений Разумный / Ведомости
Люди записывались в список, их число в Москве превышало 300 человек
24/28
Евгений Разумный / Ведомости
На Тверской улице установили обогреватели
25/28
Евгений Разумный / Ведомости
Очередь в магазин перед стартом продаж iPhone X
26/28
Евгений Разумный / Ведомости
Власти Москвы предоставили бесплатные автобусы для тех, кто стоит в очереди за новым iPhone X, передавало «РИА Новости»
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Президент России Владимир Путин назначил новым заместителем министра иностранных дел Сергея Вершинина. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу 27 марта.
Ранее Вершинин занимал пост специального представителя министра иностранных дел России по ближневосточному урегулированию. С февраля 2005 г. он возглавлял департамент Ближнего Востока и Северной Африки МИДа.
64-летний дипломат работает в министерстве с 1976 г. Он занимал различные должности в центральном аппарате МИДа и за рубежом, в том числе в посольствах России в Тунисе и Алжире. ТАСС отмечает, что Вершинин владеет арабским, английским и французским языками.
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Правительство сделает серьезные выводы для системы государственного контроля после пожара в торговом центре Кемерова, унесшего жизни 64 человек, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова.
«Выводы будем делать, и серьезные, но после детального анализа произошедшего. В данный момент приоритет – обеспечить оперативную и бесперебойную работу служб МЧС и Минздрава», – заявил министр. Он отметил, что главная задача всех сейчас – «справиться с трагедией» и «помочь людям».
Президент Владимир Путин, прибывший на место трагедии, пообещал, что все виновные будут наказаны. Он назвал одной из причин произошедшего «преступную халатность и разгильдяйство».
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел днем 25 марта. Всего, согласно последним данным, погибло 64 человека, среди них 41 ребенок. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур.
Ранее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин назвал наиболее вероятной версией пожара в торговом центре – замыкание электропроводки. Дать окончательный ответ на этот вопрос он пообещал после проведения всех экспертиз.
В рамках уголовного дела, возбужденного в связи с пожаром, задержаны пять человек. Следователи сообщали, что во время инцидента пожарная сигнализация в торговом центре не работала, охранник не стал включать «тревожную кнопку» после возгорания, а многие двери оказались заблокированы. Бастрыкин подчеркивал, что «система безопасности в целом была фактически брошена на произвол судьбы и не функционировала».
Путин приехал в Кемерово, где проходит стихийный митинг
Пресс-служба президента
Президент Владимир Путин прилетел в Кемерово
1/9
Пресс-служба президента России
Он возложил букет роз к стихийному мемориалу у сгоревшего ТЦ, куда горожане приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших
2/9
Алексей Дружинин / РИА Новости
Путин с жителями Кемерова и родственниками пропавших без вести
3/9
Пресс-служба президента России
На месте трагедии Путина сопровождал полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
4/9
Пресс-служба президента России
После осмотра здания Путин отправился на совещание, посвященное ликвидации последствий пожара
5/9
Александр Кряжев / РИА Новости
В это время жители Кемерова собрались на стихийный митинг у здания администрации
6/9
Александр Кряжев / РИА Новости
Митингующие на пальцах показывают, сколько родных у них погибло при пожаре в «Зимней вишне»
7/9
Александр Кряжев / РИА Новости
Митингующие требовали, чтобы к ним вышел Аман Тулеев. Но от администрации выступили вице-губернатор Сергей Цивилев (слева) и первый замгубернатора Владимир Чернов (в центре)
8/9
Александр Кряжев / РИА Новости
Приспущенный флаг над зданием кемеровской администрации. В области объявлен трехдневный траур
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Самым дорогим городом в мире для арендаторов жилья в массовом сегменте является Сан-Франциско – средняя ставка аренды здесь составляет $650 в неделю, подсчитала компания Savills, эксперты которой составили рейтинг самых дорогих городов мира для съемщиков жилья.
«В Сан-Франциско крайне высокий спрос на аренду со стороны молодых специалистов высокотехнологического сектора, которые приезжают в город. Однако здесь наблюдается дефицит предложения жилья в аренду, так как закон о регулировании арендной платы действует как сдерживающий фактор для новых арендодателей. По иронии судьбы законодательный акт, который выгоден для нынешних арендаторов, влечет за собой рост арендных ставок для новых жильцов», – говорит Иоланда Барнс, директор департамента мировых исследований Savills.
После Сан-Франциско, по подсчетам экспертов, следуют два других крупных американских города – Нью-Йорк ($570 в неделю) и Лос-Анджелес ($550 в неделю). Четвертую и пятую строчки рейтинга заняли города Лондон ($500) и Дублин ($480). «В Дублине активная внутренняя экономика и ограниченный рынок сбыта в 2017 г. привели к росту стоимости аренды массового жилья на 5,7%», – говорится в исследовании.
«Гонконг, который наравне с Лондоном является одним из самых дорогих городов мира для покупки жилья, занимает лишь 9-ю строчку рейтинга по стоимости аренды жилья массового сегмента – $450», – говорится в исследовании.
Эксперты отмечают, что первая десятка городов с самыми высокими ценами на аренду дорогого жилья очень сильно отличается от лидеров по стоимости аренды массового жилья.
Самый дорогой город для аренды элитной недвижимости – Нью-Йорк со ставкой в $3260 в неделю. Это почти в 5 раз больше, чем аренда квартиры или дома массового сегмента в этом же городе. На втором месте – Токио ($2750 в неделю), который не вошел в число самых дорогих городов для аренды массового жилья. В пятерку лидеров также вошли Лондон ($2410), Гонконг ($2390), Амстердам ($1940).
«Наш анализ говорит о том, что самые дорогие города для покупки недвижимости не всегда являются самыми дорогими для аренды, – говорит Иоланда Барнс. – Стоимость массового жилья в Гонконге сейчас составляет около $16 300 за 1 кв. м, что почти в 2 раза больше, чем в Сан-Франциско. Однако стоимость аренды жилья данного класса в Гонконге примерно на 30% ниже, чем в Сан-Франциско».
Международный брокер недвижимости - компания Savills составила рейтинг самых дорогих жилых домов (коттедж / таунхаус), выставленных на продажу в старых границах Москвы. Общая стоимость топ-10 домов составляет 6,4 млрд руб. На фото - вид на элитный ЖК «Остров фантазий» в Крылатском
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Savills
Самый дорогой жилой дом выставлен на продажу в «Поселке художников» на Соколе (на фото). Коттедж под ключ (609 кв.м) оценен в 1,015 млрд руб. Столь высокая цена дома во многом объясняется наличием собственного земельного участка в 10 соток, что на рынке недвижимости Москвы редкость. При этом на участке выполнены ландшафтные работы, поясняет директор департамента продаж загородной недвижимости Savills в России Нина Резниченко
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Savills
Дом, выполненный по авторскому проекту в стиле hi-tech, получил название «Куб». Он стал победителем многочисленных архитектурных конкурсов и выставок
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Savills
Большинство самых дорогих домов находятся в трех локациях Москвы - в «Поселке художников», в Крылатском и в Серебряном Бору. На втором месте рейтинга - резиденция за 950 млн руб. (1370 кв. м) в Серебряном Бору на берегу Москвы-реки (на фото). Дом построен с использованием мрамора и клинкера. Он находится на территории ЖК «Берег столицы», к услугам жителей которого собственная набережная, закрытая стоянка для яхт, пляж. «Серебряный Бор - локация самая дорогая. В закрытой базе есть предложения выше 1 млрд руб.», - говорит директор департамента жилой недвижимости компании Penny Lane Realty Сергей Колосницын
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Savills
Из топ-10 рейтинга четыре объекта продаются в «Поселке художников», где живут многие известные личности. «Сегодня поселок имеет два охранных свидетельства - как природный комплекс и как объект культурно-исторического наследия», - говорит Резниченко. Еще один коттедж в этом камерном месте продается за 867,4 млн руб. Дом (750 кв. м) меблирован и полностью готов к проживанию. На фото гостиная дома
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Savills
Желающим поселиться в ЖК под названием «Остров фантазий» также придется раскошелиться. За небольшой двухэтажный коттедж в 350 кв. м и участок в 18 соток на искусственно созданном острове покупателю придется заплатить 620 млн руб. На фото гостиная коттеджа
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Sozidanie Real Estate
Еще один объект на «Острове фантазий» - двухэтажный дом (400 кв. м) продается за 612,4 млн руб. «Джентльменский набор» всех элитных построек - богатая мебелировка, камины, собственные террасы, небольшие участки земли, бассейн или сауны. В качестве бонуса идет близость к «закрытому для чужих» водоему, где есть пляж и стоянка для яхт или лодок и живописная территория, которая, конечно, огорожена и охраняется
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Evans
И снова дом на «Острове фантазий» - трехэтажный монолитный коттедж (500 кв. м) выставлен на продажу за 563,7 млн руб. Собственник отмечает, что дом меблирован от Fendi и на всех этажах есть действующие газовые камины
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Knight Frank
Монолитный двухэтажный особняк (538 кв. м) в «Поселке художников» с дизайнерским ремонтом в стиле модерн обойдется покупателю в 507,4 млн руб. На фото - одна из пяти комнат дома
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Savills
Последние места рейтинга занимают два дома в коттеджном поселке Екатериновка (тоже в Крылатском). Несмотря на то что объекты в десятке дешевле остальных, по площади они одни из самых крупных. На фото: дом площадью 1100 кв. м выставлен на продажу за 450 млн руб. Помимо традиционного богатого внутреннего убранства и престижного месторасположения покупателям домов в Екатериновке обещаны «военизированная охрана и видеонаблюдение по периметру»
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Savills
Еще один особняк в Екатериновке (960 кв. м) продается за 445 млн руб. Несмотря на то что миллиардные коттеджи в пределах МКАД - «товар штучный», спроса на них все равно нет. Дома могут искать своих новых хозяев годами. «Например, в 2017 г. в поселке Екатериновка мы зафиксировали три сделки. Все они в бюджете $3-4 млн. Из трех домов два в продаже были больше 4 лет, а один - 2,5 года», - рассказывает Колосницын. По его словам, срок экспозиции таких объектов может составлять и пять, и десять лет. «Но бывают счастливые исключения», - говорит эксперт
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Savills
Замыкает десятку рейтинга коттедж в «Поселке художников» (640 кв. м). Трехэтажный дом с участком в 17 соток продается за 400 млн руб. «Все дома в поселке имеют свои земельные участки, которые утопают в зелени (высажены определенные породы деревьев). Также на ценообразование домов накладывает отпечаток история - здесь была реализована концепция «города-сада», популярная в начале ХХ в.», - говорит Андрей Хитров, директор по маркетингу компании Welhome. Несколько домов возводилось по образцу русских построек XVII-XVIII вв. Всего было постоено 114 домов
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По словам риэлторов, как правило, цены на объекты такого класса сильно завышены. Причина - в ограниченном спросе, при котором естественные механизмы регулирования цен не работают: нет звонков, нет интереса, не с чем сравнивать и анализировать цены. Однако, если у продавца есть намерение быстро продать объект, то, по словам риэлторов, покупатель в большинстве случаев может рассчитывать на скидки в 10-30%. На фото: вид на ЖК «Остров фантазий»
«Транснефть» была одним из учредителей КХЛ. Первый раз компания выставила долю на аукцион весной 2013 г. по директиве правительства – за 100 млн руб. Заявки на участие в торгах подали сама лига, «Роснефть» и команда «Лев» из Праги. Но «Транснефть» передумала продавать актив себе в убыток и объявила тендер несостоявшимся. В ноябре 2017 г. компания снова попыталась продать долю в КХЛ. При этом цена – 295,7 млн руб. – оказалась в три раза выше изначальной.
ООО «Континентальная хоккейная лига» было создано в 2008 г. В лиге участвуют 27 команд из семи стран – России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии и Финляндии.
Тимченко, Ротенберг и Ковальчук сыграли в хоккей
Екатерина Кузьмина / Ведомости
На питерский лед вышел президент и председатель совета директоров СКА Геннадий Тимченко
1/11
Екатерина Кузьмина / Ведомости
Вице-премьер Аркадий Дворкович не только стоит на коньках, но и прилично играет в шахматы и футбол
2/11
Екатерина Кузьмина / Ведомости
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и зампред правления "Газпрома" Александр Медведев
3/11
Екатерина Кузьмина / Ведомости
Илья Ковальчук в межсезонье променял клуб НХЛ New Jersey Devils на питерский СКА
4/11
Екатерина Кузьмина / Ведомости
Медведев и Тимченко приветствуют в СКА его самого звездного новичка - Илью Ковальчука
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Екатерина Кузьмина / Ведомости
Тимченко и Ротенберг-младший (Роман - сын бизнесмена Бориса Ротенберга) сыграли в благотворительном матче за команду Ковальчука
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Екатерина Кузьмина / Ведомости
На льду - вице-президент СКА Роман Ротенберг
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Екатерина Кузьмина / Ведомости
Тимченко был нарасхват у журналистов
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Екатерина Кузьмина / Ведомости
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на предсезонной презентации СКА в Санкт-Петербурге
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Екатерина Кузьмина / Ведомости
В игре - нападающий Pittsburgh Penguins и сборной России Евгений Малкин
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Екатерина Кузьмина / Ведомости
За команду Ковальчука сыграл прославленный ветеран и олимпийский чемпион Валерий Каменский (в красном)