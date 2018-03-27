Цена на нефть марки Brent выросла до $71 за баррель

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Мэрия Кемерова опубликовала список погибших и пропавших при пожаре

Пропавшими без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове числятся 38 человек, в том числе более 20 детей, следует из опубликованного на сайте администрации города списка. Также кемеровские власти разместили список погибших из 25 человек, личность которых установлена.

Следственный комитет (СК) приводит другие цифры. На данный момент следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара, говорится в сообщении СК. Обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших. 21 тело уже опознано, родственникам выданы разрешения для их захоронения.

Некоторые тела сильно повреждены огнем, для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы. «Во избежание ошибок на данном этапе Следственный комитет считает невозможной публикацию списков погибших при пожаре», – отмечает СК.

В общей сложности жертвами пожара стали 64 человека, говорил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков. Из них 41 – дети, сообщал ранее «Интерфакс» со ссылкой на списки погибших МВД и МЧС.

В штабе, созданном родственниками жертв пожара, «Интерфаксу» говорили, что к ним поступила информация о 85 пропавших без вести. Средний возраст 70% из них составляет 10–13 лет, говорил собеседник агентства.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта. По словам председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, очаг возгорания находился на четвертом этаже ТЦ в детской игровой комнате. Причиной пожара могло стать короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем, однако следователи склоняются к первой версии.

По словам источника «Интерфакса», спасатели уже завершили поисковую операцию на месте пожара.

При пожаре в Кемерове погибло более 60 человек