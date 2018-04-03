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Россельхозбанк определил параметры выпуска бессрочных субордов

Россельхозбанк (РСХБ) разместит бессрочные субординированные облигации на 15 млрд руб. Ориентир ставки первого купона составит 9-9,25% годовых, он не изменится как минимум в течение 10 лет, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке и подтвердил источник «Ведомостей».

Сбор заявок от инвесторов пройдет 18 апреля, техническое размещение первого транша на 10 млрд руб. запланировано на 25 апреля, второго транша на 5 млрд руб. – на 26 апреля.

По бумагам предусмотрены полугодовые купоны и колл-опционы через каждые 10 лет. До первого опциона ставки купонов не меняются. Через 10 лет ставка купона может быть пересмотрена, она будет определяться по следующей формуле: доходность 10-летних бумаг на дату переуступки купона плюс спред между доходностью и ставкой первого купона плюс 100 базисных пунктов.

РСХБ планирует получить разрешение ЦБ для признания облигационных займов субординированными и включения их в капитал первого уровня. Организаторами размещения бондов выступают сам РСХБ, а также «ВТБ капитал».

В прошлый раз РСХБ выходил на долговой рынок в марте, разместив четырехлетние биржевые облигации на 25 млрд руб. по ставке 7,4%. Сейчас в обращении находятся 10 выпусков бондов РСХБ на 72 млрд руб. и 25 выпусков классических облигаций на 175 млрд руб.

Осенью прошлого года зампред правления РСХБ Кирилл Левин рассчитывал, что полученных в прошлом году от государства 50 млрд руб. банку хватит для того, чтобы не обращаться за помощью весь 2018 г. Однако РСХБ запросил господдержку. 20 марта Левин рассказал, что РСХБ обсуждает с акционером в лице Росимущества возможность пополнения капитала, а также может выпустить субординированные облигации.

За 2017 г. РСХБ уменьшил убыток в три раза, с 58,9 млрд руб. до 19,5 млрд, а также на 10 млрд руб. сократил проблемные кредиты. В основном РСХБ терпит убытки из-за отчислений в резервы.