Россельхозбанк не может обойтись без господдержки

Он сократил убыток втрое – до 19,5 млрд рублей в 2017 году и начал переговоры о пополнении капитала

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Банк также может привлечь капитал с рынка, выпустив субординирвоанные облигации, добавил Левин Евгений Разумный / Ведомости

Полученных в прошлом году от государства 50 млрд руб. Россельхозбанку (РСХБ) хватит для того, чтобы не обращаться за помощью весь 2018 г., надеялся осенью зампред правления Кирилл Левин. Не получилось: за прошлый год РСХБ сократил убыток в три раза, с 58,9 млрд руб. до 19,5 млрд, говорится в отчетности банка по международным стандартам, И уже обратился за новой порцией господдержки.

РСХБ сейчас обсуждает с акционером (Росимущество) возможность пополнения капитала, рассказал Левин на телеконференции во вторник. Средства банку нужны по двум причинам: чтобы соответствовать требованиям ЦБ (регулятор постепенно увеличивает надбавки к достаточности капитала) и выдавать больше кредитов.

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