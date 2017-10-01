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Эмма Терченко
Банки

Государство оставило Россельхозбанк без помощи из бюджета

Банк надеялся на 60 млрд рублей, но теперь готовится размещать вечные бонды

В 2018–2020 гг. не предполагается докапитализации Россельхозбанка (РСХБ) с помощью программы развития сельского хозяйства, свидетельствует проект бюджета, внесенный в Госдуму в пятницу. В этот же день РСХБ утвердил параметры 10 выпусков бессрочных субординированных облигаций: шесть из них в долларах ($450 млн), четыре – в евро (на 300 млн).

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