Россельхозбанку нужно еще 30 млрд рублей в капитал в 2018 году

Доля кредитов, просроченных на 90 дней и больше, в портфеле банка снизилась с 11,2% до 10,6%, сообщил Левин Евгений Разумный / Ведомости

С 2018 г. увеличиваются надбавки к капиталу для системно значимых банков, и все озабочены вопросом, каким образом увеличивать капитал, говорит зампред правления Россельхозбанка (РСХБ) Кирилл Левин. «При нашем объеме активов для покрытия надбавок к 1 января 2019 г. нам надо около 30 млрд руб. Сейчас мы находимся в дискуссиях с акционером [Росимуществом]», – пояснил он.

ЦБ добавил хлопот с капиталом ЦБ с 2016 г. увеличивает надбавку к достаточности капитала на 0,625 п. п. ежегодно до 2,5% к 2019 г. Системно значимые банки, в том числе РСХБ, должны соблюдать еще одну надбавку, которая к 2019 г. должна достигнуть 1%.

В этом году бюджет выделил на пополнение капитала РСХБ 30 млрд руб.: 5 млрд в I квартале и еще 25 млрд руб., которые поступят до конца сентября, уточнил Левин. Их РСХБ получит за счет досрочного возврата ОФЗ Альфа-банком, изначально эта сумма в бюджете заложена не была.

«30 млрд руб., которые РСХБ может получить в 2018 г., в дополнение к 25 млрд руб. в этом году лишь частично закрывают проблему незарезервированных неработающих кредитов и других потенциальных кредитных рисков», – говорит аналитик Fitch Сергей Попов. По его словам, на конец 2016 г. кредиты с просрочкой свыше 90 дней и кредиты в категории «под наблюдением» за вычетом резервов составляли 160 млрд руб. (практически равны капиталу банка). На конец первого полугодия 2017 г. банк эти данные не раскрывает.

За шесть месяцев этого года РСХБ получил убыток в 10,8 млрд руб., что почти вдвое меньше, чем годом ранее (25,2 млрд руб.), следует из отчетности банка по МСФО. Основной причиной убытка по-прежнему остаются резервы, на них банк тратит больше, чем получает от кредитования, – 31,9 млрд против 29,5 млрд руб.

Капитал банка за полгода снизился на 6% и составил 154,5 млрд руб. На 1 августа 2017 г. достаточность основного капитала банка была 9,6% при минимуме 6%, или 7,3% с учетом надбавок, подчеркивает Попов. Ожидаемые банком 25 млрд руб. до конца года добавят 1 п. п. к достаточности капитала.

Однако банк рассчитывает на пополнение капитала за счет бюджета и в дальнейшем. Есть госпрограмма [развития агропромышленного комплекса], по которой должно прийти 60 млрд руб. [в 2018–2020 гг.], напомнил Левин. Этой суммы банку хватит, чтобы продолжать финансировать сельское хозяйство и соответствовать требованиям регулятора, считает он и оговаривается, что в новой версии программы капитализация банка не предусмотрена.

Необходимый размер докапитализации банка зависит от роста активов и управления рисками, указывает аналитик АКРА Александр Проклов. В 2015 г. РСХБ получил 68,8 млрд руб. по программе докапитализации банков через ОФЗ и теперь должен увеличивать финансирование приоритетных отраслей экономики на 1% от своего портфеля в месяц. Для того чтобы выполнять обязательства, банк должен увеличивать портфель на 30 млрд руб. в квартал, пояснили в банке.

За два квартала 2017 г. кредитный портфель РСХБ (до вычета резервов) вырос на 8,5% до 1,9 трлн руб., следует из отчетности. Доля кредитов под наблюдением сократилась с 17 до 16%, из них кредиты, просроченные на 90 дней и больше, в портфеле банка снизились с 11,2 до 10,6%, сообщил Левин (в отчетности банк эти цифры не раскрывает). Впрочем, снижение могло произойти в том числе за счет роста портфеля. Банк продолжает создавать резервы, хотя и гораздо меньше, чем раньше, но вряд ли в этом году сократит убыток до нуля, считает Проклов.

В первом полугодии маржа банка была на уровне 2,8%, подсчитал Попов, в то время как средняя по сектору – выше 4%. Замещение внешнего финансирования снижает риски, но негативно сказывается на финансовом результате банка, делает он вывод. Из-за санкций банк замещает подходящие к погашению долговые бумаги за счет клиентских депозитов, продолжает Попов: он предлагает одни из самых высоких ставок по депозитам среди госбанков. РСХБ погасил еврооблигации и субординированный долг на 99,2 млрд руб., снизив внешние заимствования до 224,2 млрд руб. В то же время средства клиентов выросли на 17,2% до 1,8 трлн руб.